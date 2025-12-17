Sebastián Verón, tajante sobre el pasillo gate de Estudiantes: "¿Cómo vamos a ser parte nosotros de esto?"

La tajante respuesta de Verón sobre el pasillo gate
Para comenzar, Verón fue claro al expresar su postura: "No se puede modificar algo que está escrito y dar un título porque se te ocurre. Yo no sé quién realmente fue y tampoco me voy a poner a echar culpas. Pero esto no da lo mismo, no es lo mismo ganar una estrella a que te la den porque se le ocurre a alguien".
"¿Cómo vamos a ser parte nosotros de esto? Esa fue mi respuesta cuando me contaron lo que pasó (el título a Central). Porque en sí, yo creo que un reconocimiento a Di María está bárbaro, pero no un título... Eso tiene otro significado y no tiene que dar lo mismo. Porque si no, así es como empezamos a trastocar las cosas y lo llevamos para al lado que nos conviene", sumó el presidente de Estudiantes.
Al responderle a Oscar Ruggeri, quien había considerado como una falta de respeto darle la espalda a los colegas, explicó: "Si hablamos de faltar el respeto, en esto se le falta el respeto al torneo, a lo que significa para el fútbol recibir un torneo que no es. Entonces ya empieza desde más arriba, hay que pensar antes las cosas. Porque vos estás exponiendo a tus jugadores también recibiendo algo que no te corresponde y no estaba".
Para finalizar, Verón sumó: "Después, los jugadores les advirtieron (a sus rivales) antes de salir lo que iba a pasar y la realidad es que el significado y lo que se hizo no iba en contra de Central. Hay otra cosa: una amenaza queriendo obligar a alguien a hacer algo que realmente nunca fue por obligación o reglamentación, lo de hacer el pasillo a alguien. Detrás del pasillo, hay un significado de respeto, honorabilidad y representación".
"Y te repito, queremos hacer homenajes o reconocimientos, de hecho es lo que se votó ese día: un reconocimiento. Pero cuando destaparon la copa, había una estrella. ¿Estamos locos? ¿De dónde salió eso?", sentenció la Brujita.