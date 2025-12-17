Inicio Ovación Fútbol Juan Sebastián Verón
Fútbol

Sebastián Verón, tajante sobre el pasillo gate de Estudiantes: "¿Cómo vamos a ser parte nosotros de esto?"

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, no se guardó nada. La Brujita fue tajante al hablar del pasillo de espaldas en cancha de Rosario Central

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Juan Sebastián Verón no se guardó nada al opinar sobre el pasillo de Estudiantes a Rosario Central.

Juan Sebastián Verón no se guardó nada al opinar sobre el pasillo de Estudiantes a Rosario Central.

El pasillo de espaldas sigue dando que hablar, incluso cuatro días después de haberse coronado como los campeones del torneo Clausura de la Liga Profesional. En este contexto, quien rompió el silencio fue Juan Sebastián Verón, mandamás de Estudiantes de La Plata.

Este miércoles, mientras el Pincha ultima detalles para el Trofeo de Campeones (que se disputará el sábado a las 18 ante Platense en el estadio de San Nicolás), la Brujita no se guardó nada en medio de la entrevista que brindó ante los micrófonos de ESPN.

futbol-clausura-octavos de final-pasillo-estudiantes-central
Juan Sebastián Verón se refirió al pasillo que Estudiantes le hizo a Rosario Central de espaldas.

Juan Sebastián Verón se refirió al pasillo que Estudiantes le hizo a Rosario Central de espaldas.

Entre los temas que tocó, en medio de su pelea mediática con los popes de la AFA, Juan Sebastián Verón no dudó en referirse a la actitud de los futbolistas de Estudiantes en el partido ante Rosario Central.

La tajante respuesta de Verón sobre el pasillo gate

Para comenzar, Verón fue claro al expresar su postura: "No se puede modificar algo que está escrito y dar un título porque se te ocurre. Yo no sé quién realmente fue y tampoco me voy a poner a echar culpas. Pero esto no da lo mismo, no es lo mismo ganar una estrella a que te la den porque se le ocurre a alguien".

"¿Cómo vamos a ser parte nosotros de esto? Esa fue mi respuesta cuando me contaron lo que pasó (el título a Central). Porque en sí, yo creo que un reconocimiento a Di María está bárbaro, pero no un título... Eso tiene otro significado y no tiene que dar lo mismo. Porque si no, así es como empezamos a trastocar las cosas y lo llevamos para al lado que nos conviene", sumó el presidente de Estudiantes.

Al responderle a Oscar Ruggeri, quien había considerado como una falta de respeto darle la espalda a los colegas, explicó: "Si hablamos de faltar el respeto, en esto se le falta el respeto al torneo, a lo que significa para el fútbol recibir un torneo que no es. Entonces ya empieza desde más arriba, hay que pensar antes las cosas. Porque vos estás exponiendo a tus jugadores también recibiendo algo que no te corresponde y no estaba".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2001331792444596416&partner=&hide_thread=false

Para finalizar, Verón sumó: "Después, los jugadores les advirtieron (a sus rivales) antes de salir lo que iba a pasar y la realidad es que el significado y lo que se hizo no iba en contra de Central. Hay otra cosa: una amenaza queriendo obligar a alguien a hacer algo que realmente nunca fue por obligación o reglamentación, lo de hacer el pasillo a alguien. Detrás del pasillo, hay un significado de respeto, honorabilidad y representación".

"Y te repito, queremos hacer homenajes o reconocimientos, de hecho es lo que se votó ese día: un reconocimiento. Pero cuando destaparon la copa, había una estrella. ¿Estamos locos? ¿De dónde salió eso?", sentenció la Brujita.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas