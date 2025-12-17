Safonov, el héroe del PSG, surgió del Krasnodar

Safonov, quien surgió del FK Krasnodar, sobresalió en varias temporadas en la liga rusa hasta llegar al Paris Saint Germain, donde fue sumando protagonismo.

La tanda de penales ante Flamengo no solo le dio un título histórico al PSG, sino que también confirmó la jerarquía internacional del arquero y lo posicionó como una figura clave en el cierre de un 2025 inolvidable para el club parisino.

En una tanda cargada de tensión, el conjunto francés fue más efectivo y selló el título gracias a los errores del equipo brasileño, con Luis Araújo fallando el último remate que desató el festejo parisino y el arquero Matvey Safonov como figura tras atajar cuatro penales.

En la tanda de penales, Safonov detuvo los lanzamientos de Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araújo.

Vitinha y Mendes marcaron para el PSG, mientras que Ousmané Dembélé y Bradley Barcola desperdiciaron sus remates.