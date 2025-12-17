Los últimos días de la elefanta Kenya en Brasil fueron con insomnio, cansancio y respiración agitada

Cuando la elefanta llegó al Santuario de Brasil después de 5 días de viaje hasta el corazón del Mato Groso, sorprendió a todos la rapidez con la que salió del recinto en el que fue transportada para conocer su nuevo hogar. También para disfrutar de tierra húmeda, colorada y blanda, que veía por primera vez en su vida, y con la que no dudó darse un baño para reparar su piel gris y brillante por los roces con las paredes de cemento que la rodearon 4 décadas en Mendoza.

elefanta kenya santuario brasil 5 La elefanta salió rápidamente del recinto en el que había viajado durante 5 días desde el Ecoparque de Mendoza hacia el Santuario de Brasil. Foto: Proyecto ELE

Ese mundo nuevo que comenzó a descubrir el día que pisó el Santuario de Brasil debía ser el lugar del que nunca debió haber sido arrebatada. "Con cariño, recordamos sus primeros días y cómo parecía más grande que el espacio físico que la rodeaba, su personalidad era inmensa, más grande que la vida misma. Reunía muchas cosas a la vez: curiosidad infantil, inseguridad, alegría, amor y una profunda pasión por explorar", expresaron en sus redes.

Kenya, la última elefanta de Mendoza que murió en Brasil

Su energía fue uno de los aspectos que llamaron la atención, además de cómo su instinto de elefante se activó de inmediato y crecía en cada paso que daba por la selva que la rodeaba. Los cuidadores de Brasil documentaron el día a día de la elefanta y mostraron cómo afloró su verdadera personalidad en la naturaleza.

Unas semanas antes había llegado allí Pupy, la elefanta del Ecoparque de Buenos Aires, quien también había estado décadas en cautiverio. Y a pesar de que Kenya no había estado nunca con otro animal, fue sorprendente la curiosidad que sintió por quien sería su nueva compañera y amiga.

elefanta kenya y puppy santuario brasil 2 La elefanta Pupy, de Buenos Aires, con su nueva amiga Kenya, de Mendoza, juntas en su nuevo hogar en Brasil. Foto: Santuario de Elefantes de Brasil

Debido a que Pupy era más asustadiza fue increíble ver cómo Kenya comprendió lo que le pasaba y la respetó con acercamientos suaves, sutiles y lentos, para darle su tiempo, pero para que supiera que ella estaba allí.

Cada vez eran más cercanas y compartían baños de barro juntas, hasta que Pupy murió repentinamente. Los cuidadores indicaron que en ese último suspiro Kenya se mantuvo a su lado.

elefanta kenya y puppy santuario brasil Las cámaras del Santuario de Brasil captaron el momento en que la elefanta Kenya acompañó a Pupy en su último suspiro. Foto: Santuario de Elefantes de Brasil

Hubo temor por el ánimo de la africana tras la muerte de Pupy, pero sus cuidadores supieron mantenerla contenta, con energías y darle su espacio cuando lo necesitara. "Kenya encontró la forma de tocar miles de corazones simplemente siendo quien era", expresaron desde el santuario.

Lo que llevó a la muerte de la elefanta Kenya

A partir del sábado 13 de diciembre el Santuario de Brasil contó por sus redes que Kenya tenía problemas que salud que preocupaban a todos los cuidadores, y comenzaron rápidamente a tratarla para revertir la situación.

"Hace algunas mañanas notamos que la respiración de Kenya parecía un poco diferente. Como los elefantes suelen ocultar las enfermedades, iniciamos de inmediato inyecciones de antibióticos", fue el primer comunicado que enviaban desde el santuario.

Parecía que sus condiciones mejoraban, pero ese sábado Kenya empeoró nuevamente: "Está más demandante y emocionalmente más sensible de lo habitual. Está comiendo todas sus frutas y verduras. Sus cuidadoras pasan tiempo a su lado siempre que parece necesitar un cariño extra".

Revelaron que unos días antes notaron algo que no les gustó nada: "Presentó un 'chasquido' en la pata delantera derecha, que evolucionó a un chasquido fuerte. Esto ya se vio antes en elefantes africanos en cautiverio y es muy difícil de manejar. Lamentablemente, décadas sobre superficies compactas causaron no solo problemas en las patas (que siempre supimos que tenía), sino también daños significativos en las articulaciones y artrosis, siendo una de las principales causas de muerte en elefantes mantenidos en cautiverio".

elefanta kenya santuario brasil 4 Kenya disfrutó del agua y darse baños de barro que eran preparados especialmente para ella. Foto: Santuario de Elefantes de Brasil

Pero a esto, para lo que ya le daban analgésicos y antiflamatorios para aliviar su dolor, se le sumó un cambio en la respiración: "Por precaución comenzamos a tratarla como un posible problema respiratorio administrándole antibióticos". Además, los análisis de sangre estaban muy bien para su edad, aunque esos datos eran muy acotados para comprender el problema de fondo.

Sus cuidadores destacaron que en todo momento Kenya fue dulce y dócil, además de colaborar para que le colocaran toda la medicación necesaria para mejorar. "Fue una verdadera princesa cuando el doctor le aplicó la inyección de antibiótico, inclinándose completamente para facilitar el acceso al músculo de la pierna".

El lunes informaron que Kenya estaba muy cansada y algo decaída. A pesar de haberse alimentado bien en la noche, en la mañana no tuvo interés en comer. Ante este panorama, los veterinarios le sumaron otro antibiótico de amplio espectro en busca de la respuesta esperada en su cuerpo.

Uno de los problemas fue que la elefanta dejó de recostarse en las montañas de tierra blanda, lo que provocaba ese gran cansancio. Explicaron que estos animales suelen tener ese comportamiento al temer no poder volver a levantarse. Para darle más comodidad, sus cuidadores le prepararon montículos de tierra y arena más grandes y suaves para que fuese más fácil para ella. Pero tampoco se acostó.

elefanta kenya santuario brasil 3 La elefanta Kenya enfermó en la última semana y presentó problemas respiratorios que fueron atendidos de inmediato. Foto: Santuario de Elefantes de Brasil

Durante el día, Kenya se instaló en un sector del recinto y se quedó largo tiempo, siempre tranquila y calmada, pero con un comportamiento nada habitual en ella. A pesar del gran desafío que significaba, decidieron colocarle un catéter intravenoso para realizar fluidoterapia, aunque no estaba deshidratada. Esto también ayudó a darle los medicamentos necesarios.

Además, le hicieron nebulizaciones para el problema respiratorio que no mermaba y terapia con láser para aliviar el dolor en sus patas. Aprovecharon su buen comportamiento para pasar unas cinchas por debajo de su abdomen para que ella pudiese aflojar su cuerpo y descansar, pero no se relajó por completo.

Luego del tratamiento le sacaron el catéter, la elefanta caminó hasta un sector con barro, pero poco después volvió al galpón donde había pasado toda la tarde: "Sus ojos muestran que está muy cansada".

La triste noticia de la muerte de la elefanta

"Con profunda tristeza compartimos con ustedes que Kenya falleció. Sentimos su espíritu a nuestro alrededor", indicaron desde el Santuario de Elefantes de Brasil, y detallaron: "Después de varios días sin mostrar señales de recostarse, finalmente lo hizo anoche. Pareció acomodarse un poco y su respiración se volvió más fácil. Hasta ese momento, había estado respirando de manera más pesada de lo que nos hubiera gustado, por lo que fue un alivio verla respirar más profundamente y, por fin, relajarse un poco. Durante toda la noche no se movió, ni siquiera llegó a mover las patas, estaba claramente muy cansada".

En la mañana del martes "sus ojos estaban un poco más abiertos y permanecía tranquila. Los cuidadores Michele y Scott estuvieron con ella durante toda la noche, en vigilia, ofreciendo presencia y cuidado, pero también espacio, para que pudiera descansar sabiendo que ellos estaban allí. En un momento, su respiración cambió y emitió un suave trompeteo mientras partía de manera rápida y serena".

elefanta kenya santuario brasil 2 Kenya demostró la personalidad de una verdadera elefanta, a pesar de haber estado toda su vida en cautiverio. Foto: Santuario de Elefantes de Brasil

Tras el duro relato y el momento final de la elefanta, expresaron: "Todavía podemos imaginarla haciendo sus pequeños 'pasos de baile' y emitiendo sus sonidos graciosos, siendo el espíritu grande y hermoso que nos inspiró a llamarla 'nuestro dragón'".

En la tarde del martes realizaron la necropsia con especialistas, aunque los resultados para saber la causa de su muerte pueden tardar meses: "Mientras tanto, preparamos el lugar de descanso de Kenya, que será junto a la elefanta Pupy".