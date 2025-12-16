Cómo fue la vida de Kenya: la elefanta que estuvo en cautiverio 40 años en Mendoza

Al llegar a Mendoza, la colocaron en un recinto con otra cría que murió de neumonía poco después. A partir de entonces, Kenya vivió sola, como única elefanta africana del ex zoológico, miembro solitario de una especie profundamente gregaria.

Kenya era la última elefanta en cautiverio en Argentina. Después de varios meses de entrenamiento en el Ecoparque de la Ciudad de Mendoza, a principios de julio de 2025, llegó al Santuario Global para Elefantes en Brasil, el único en Sudamérica.

Ecoparque elefanta Kenya.jpg Kenya era una elefanta africana que vivió en cautiverio en Mendoza 40 años. Foto: Gobierno de Mendoza

Su traslado a mediados de este año fue posible gracias a una ley argentina de 2016 que ordenaba el cierre de los zoológicos del país, su transformación en ecoparques y el traslado de los animales exóticos a santuarios o centros de rescate.

El equipo que acompañó a Kenya en su viaje a Brasil relató que llegó al santuario barritando, como si protagonizara una entrada triunfal que simbolizaba el final de 136 años de cautiverio de elefantes en el segundo país más grande de América Latina.

Aún no se conocen las causas exactas de su fallecimiento. En la tarde de este martes 16 de diciembre se realizará la necropsia a la elefanta, con la participación de profesionales universitarios que habitualmente colaboran con el santuario de Brasil. Los resultados estarán disponibles dentro de algunas semanas.