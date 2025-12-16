Murió Kenya, la elefanta mendocina que estaba en un santuario de Brasil

A comienzos del mes de julio nos emocionabamos con la noticia de que la elefanta Kenya había llegado al Santuario de Elefantes de Brasil, donde iba a comenzar una vida con otros de su especie, en un predio de 1500 hectáreas en el Mato Grosso.
Lamentablemente en horas del mediodia de hoy se conoció que Kenya falleció. La noticia fue confirmada por la cuenta de Instagram de Proyecto Ele (Estrategias para la Liberación de Elefantes).
"Esta mañana Kenya dejó este plano, tras varios días en los que su salud se fue deteriorando y fue atendida de forma permanente por el equipo de Santuario de @elefantesbrasil. Aún no se conocen las causas exactas de su fallecimiento", publicó en su cuenta de Instagram Proyecto Ele.
¿Qué le ocurrió a la elefanta Kenya?
"Aún no se conocen las causas exactas de su fallecimiento. Hoy se realizará la necropsia, con la participación de profesionales universitarios que habitualmente colaboran con el SEB, y los resultados estarán disponibles dentro de algunas semanas", continuó explicando Proyecto Ele en el posteo de Instagram.
La noticia del fallecimiento de Kenya ha sorprendido a muchos, ya que durante el trayecto que unió Mendoza con Mato Grosso, la elefanta se había mostrado y actuado con tranquilidad.
"Estamos sumamente tristes. Vamos a esperar los resultados oficiales de la necropsia. La comunicación con el santuario fue permanente y estábamos al tanto de que Kenya venía presentando dolencias", expresó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.
Recordemos que Kenya pasó toda su vida en cautiverio. Llegó a Mendoza por canje en 1985 mediante un convenio con el zoológico alemán Tierpark Hagenbeck. Nació en 1981 y arribó al entonces exzoo con solo 4 años.