Murió Kenya, la elefanta mendocina que estaba en un santuario de Brasil

Embed - Proyecto ELE on Instagram: "POR SIEMPRE, KENYA Esta mañana Kenya dejó este plano, tras varios días en los que su salud se fue deteriorando y fue atendida de forma permanente por el equipo del Santuario de @elefantesbrasil . Aún no se conocen las causas exactas de su fallecimiento. Hoy se realizará la necropsia, con la participación de profesionales universitarios que habitualmente colaboran con el SEB, y los resultados estarán disponibles dentro de algunas semanas. Kenya pasó toda su vida en cautiverio. Durante 44 años, su cuerpo soportó las consecuencias de una realidad que la ciencia viene señalando desde hace décadas: la cautividad es profundamente dañina para los elefantes y reduce de manera drástica su esperanza y calidad de vida. Lo hemos visto una y otra vez con Pelusa, Merry, Arny, Sharima, Tamy, Kuky y tantos otros elefantes que murieron en zoológicos de Argentina en los últimos años. Los cuerpos sometidos durante décadas a espacios de cemento, aislamiento y privaciones arrastran secuelas que no desaparecen con un traslado, aunque este sea un acto de justicia. Así ocurrió con Pocha, con Pupy y ahora con Kenya. Ese pasado deja huellas profundas. Aun así, la vida en un santuario demuestra ser reparadora. Mara y Guillermina son prueba de ello: hoy disfrutan de una existencia incomparablemente mejor, con libertad de movimiento, vínculos, autonomía y dignidad. Con enorme tristeza compartimos esta noticia, y con la convicción de que mantener elefantes en instalaciones minúsculas y artificiales debe llegar a su fin, en todos los zoológicos del mundo. Los resultados de esta práctica son siempre los mismos. Kenya siempre estará en nuestros corazones, y no dudamos ni un solo minuto de que todos los esfuerzos que hicimos por ella, valieron la pena. Ella murió en paz. Abrazada por la naturaleza. Fundida en ella." View this post on Instagram

¿Qué le ocurrió a la elefanta Kenya?

"Aún no se conocen las causas exactas de su fallecimiento. Hoy se realizará la necropsia, con la participación de profesionales universitarios que habitualmente colaboran con el SEB, y los resultados estarán disponibles dentro de algunas semanas", continuó explicando Proyecto Ele en el posteo de Instagram.

La noticia del fallecimiento de Kenya ha sorprendido a muchos, ya que durante el trayecto que unió Mendoza con Mato Grosso, la elefanta se había mostrado y actuado con tranquilidad.

"Estamos sumamente tristes. Vamos a esperar los resultados oficiales de la necropsia. La comunicación con el santuario fue permanente y estábamos al tanto de que Kenya venía presentando dolencias", expresó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

"Estamos todos muy emocionados. Ignacio fue compartiendo el momento a momento del viaje. Es una alegría enorme ver cómo avanzamos en este cambio de paradigma. No queremos que ningún animal vuelva a pasar por lo que vivió Kenya. El Ecoparque debe ser, como siempre debió, un espacio de rehabilitación y respeto por la vida silvestre", afirmó la ministra Jimena Latorre.

Kenya elefante santuario de Brasil La elefanta Kenya en el santuario de Brasil.

Recordemos que Kenya pasó toda su vida en cautiverio. Llegó a Mendoza por canje en 1985 mediante un convenio con el zoológico alemán Tierpark Hagenbeck. Nació en 1981 y arribó al entonces exzoo con solo 4 años.