Copa Intercontinental: Flamengo va por un récord mundial y el PSG por la primera Copa para Francia

Durante sus primeras ediciones se jugó a partidos de ida y vuelta (y tercer partido en cancha neutral en caso de ser necesario), y a partir de 1980 adoptó el formato de final única en Japón, convirtiéndose en uno de los trofeos más prestigiosos del fútbol mundial a nivel clubes.

De los partidos de ida y vuelta a la final única en Japón y el Mundial de Clubes

El torneo clásico se desarrolló de manera regular hasta 2004, aunque tuvo dos interrupciones oficiales, ya que no se disputó en 1975 ni en 1978 por desacuerdos entre las confederaciones y los clubes involucrados. Tras la edición ganada por Porto en 2004, la competencia fue reemplazada por el Mundial de Clubes de la FIFA.

boca intercontinental

El retorno de la Copa Intercontinental

En 2024, la FIFA decidió relanzar la Copa Intercontinental, recuperando su denominación histórica, pero con el formato del Mundial de Clubes, en la que juegan los campeones de todas las confederaciones a diferencia de antes.

Es por esto, que cada fase que se disputa, tiene su propia copa y nombre y el equipo que llega a la final, donde ya espera el campeón de UEFA (Champions League), disputa la Copa Intercontinental. En esa edición, el Real Madrid se consagró campeón, sumando un nuevo título intercontinental a su extenso palmarés y marcando el regreso oficial del trofeo al calendario internacional.

Campeones de la Copa Intercontinental