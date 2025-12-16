Inicio Ovación Fútbol Copa Intercontinental
Copa Intercontinental: Flamengo va por un récord mundial y el PSG por la primera Copa para Francia

Este miércoles se juega la final de la Copa Intercontinental y Flamengo y PSG buscan ganar, marcar hitos históricos. Ver la tabla de campeones

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Flamengo quiere el récord de sumar ocho coronas en una misma temporada, ganando la Copa Intercontinental ante el PSG.

Desde que comenzó a jugarse la Copa Intercontinental, entre el campeón de Europa y el de Sudamérica, las más grandes potencias del futbol mundial de aquellos años, y hoy, pese al crecimiento cualitativo de otros continentes, este miércoles nuevamente se repiten las procedencias de los finalistas: uno del Viejo Continente y otro del subcontinente americano.

Desde las 14 -hora argentina- el Flamengo de Brasil, y el París Saint- Germain -PSG- buscarán en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar lograr una marca propia. Por el lado de los galos, buscarán en ser los primeros en ganar esta competencia, y los brasileños quieren ser los únicos en ganar ocho competiciones en un mismo año.

PSG campeón Supercopa de Europa
El PSG quiere lograr en Qatar la primera Copa Intercontinental para el f&uacute;tbol de Francia.

La importancia de la Copa Intercontinental

La Copa Intercontinental fue el certamen internacional más prestigioso a nivel clubes, que enfrentó al campeón de Europa con el campeón de Sudamérica -Copa Libertadores- y se comenzó a disputar por primera vez en el año1960.

Durante sus primeras ediciones se jugó a partidos de ida y vuelta (y tercer partido en cancha neutral en caso de ser necesario), y a partir de 1980 adoptó el formato de final única en Japón, convirtiéndose en uno de los trofeos más prestigiosos del fútbol mundial a nivel clubes.

De los partidos de ida y vuelta a la final única en Japón y el Mundial de Clubes

El torneo clásico se desarrolló de manera regular hasta 2004, aunque tuvo dos interrupciones oficiales, ya que no se disputó en 1975 ni en 1978 por desacuerdos entre las confederaciones y los clubes involucrados. Tras la edición ganada por Porto en 2004, la competencia fue reemplazada por el Mundial de Clubes de la FIFA.

boca intercontinental

El retorno de la Copa Intercontinental

En 2024, la FIFA decidió relanzar la Copa Intercontinental, recuperando su denominación histórica, pero con el formato del Mundial de Clubes, en la que juegan los campeones de todas las confederaciones a diferencia de antes.

Es por esto, que cada fase que se disputa, tiene su propia copa y nombre y el equipo que llega a la final, donde ya espera el campeón de UEFA (Champions League), disputa la Copa Intercontinental. En esa edición, el Real Madrid se consagró campeón, sumando un nuevo título intercontinental a su extenso palmarés y marcando el regreso oficial del trofeo al calendario internacional.

Campeones de la Copa Intercontinental

  • 1960 – Real Madrid (Peñarol)
  • 1961 – Peñarol (Benfica)
  • 1962 – Santos (Benfica)
  • 1963 – Santos (Milan)
  • 1964 – Inter (Independiente)
  • 1965 – Inter (Independiente)
  • 1966 – Peñarol (Real Madrid)
  • 1967 – Racing Club (Celtic)
  • 1968 – Estudiantes de La Plata (Manchester United)
  • 1969 – Milan (Estudiantes)
  • 1970 – Feyenoord (Estudiantes)
  • 1971 – Nacional (Panathinaikós)
  • 1972 – Ajax (Independiente)
  • 1973 – Independiente (Juventus)
  • 1974 – Atlético de Madrid (Independiente)
  • 1975 – No se disputó
  • 1976 – Bayern Múnich (Cruzeiro)
  • 1977 – Boca Juniors (Borussia Mönchengladbach)
  • 1978 – No se disputó
  • 1979 – Olimpia (Malmö)
  • 1980 – Nacional (Nottigham Forest)
  • 1981 – Flamengo (Liverpool)
  • 1982 – Peñarol (Aston Villa)
  • 1983 – Grêmio (Hamburgo)
  • 1984 – Independiente (Liverpool)
  • 1985 – Juventus (Argentinos Juniors)
  • 1986 – River Plate (Argentina)
  • 1987 – Porto (Peñarol)
  • 1988 – Nacional (P. S. V. Eindhoven)
  • 1989 – Milan (Atlético Nacional -Col-)
  • 1990 – Milan (Olimpia)
  • 1991 – Estrella Roja (Colo Colo)
  • 1992 – São Paulo (Barcelona)
  • 1993 – São Paulo (Milan)
  • 1994 – Vélez Sarsfield (Milan)
  • 1995 – Ajax (Gremio)
  • 1996 – Juventus (River)
  • 1997 – Borussia Dortmund (Cruzeiro)
  • 1998 – Real Madrid (Vasco da Gama)
  • 1999 – Manchester United (Palmeiras)
  • 2000 – Boca Juniors (Real Madrid)
  • 2001 – Bayern Múnich (Boca)
  • 2002 – Real Madrid (Olimpia)
  • 2003 – Boca Juniors (Milan)
  • 2004 – Porto (Once Caldas)
  • 2005-2023 (se reemplazó por el Mundial de Clubes)
  • 2024 – Real Madrid (España)
  • 2025 (Flamengo o París Saint- Germain)

