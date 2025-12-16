Netflix se ha encargado de conformar un catálogo de series y películas donde hay opciones para todos los gustos. Una serie tiene el honor de decir que destronó al Juego del Calamar como la oferta coreana más reproducida de la plataforma, con una historia muy corta, dramática, de terror y misterio: Rumbo al infierno.
Está en Netflix, tiene 6 capítulos y es el k-drama que superó al Juego del Calamar
La serie es una mezcla de una historia de drama y misterio que conquistó Netflix desde el primer minuto
Ya nadie duda de que las series y películas de producción coreana son las más elegidas de todo el catálogo de Netflix, superando a las españolas y turcas, las cuales arrasaban hace tiempo. Esta serie logró volverse tendencia mundial, teniendo dos temporadas de tan solo 3 capítulos cada una de ellas, algo atípico en la plataforma.
Estamos hablando de una serie de Netflix que está basada en una webtoon, que maneja una historia que combina a la perfección el drama, misterio y terror. Su relato centra su trama en lo que es la exploración de la fé de la persona y el miedo, arrasando en visitas y siendo de las más aclamadas inclusive por la crítica especializada.
El éxito de esta serie fue tan grande en Netflix, que logró superar ampliamente y destronar al Juego del Calamar como la oferta coreana más elegida a nivel mundial con un día de su estreno. La oferta tiene la particularidad de que solamente tiene 6 capítulos, divididos a lo largo de dos temporadas, distribuídas a raíz de que tiene dos enfoques diferentes.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix, y desde entonces es de las ofertas coreanas más reproducidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Rumbo al infierno
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 6 capítulos, Rumbo al infierno centra su historia en: "La aparición de unos seres sobrenaturales que condenan a los humanos al infierno coincide con la llegada de un grupo religioso fundado en la idea de la justicia divina".
La serie no es solo muy atrapante, sino también de las más cortas de Netflix.
Netflix: reparto de la serie Rumbo al infierno
-
Yoo Ah-in como Jeong Jin-su
Kim Hyun-joo como Min Hye-jin
Park Jeong-min como Bae Young-jae
Won Jin-ah como Song So-hyun
Yang Ik-june como Jin Kyung-hoon
Kim Shin-rok como Park Jeong-ja
Ryu Kyung-soo como Yoo-ji
Lee Re como Jin Hee-jeong
Dónde ver la serie Rumbo al infierno, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Rumbo al infierno se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Rumbo al infierno se puede ver en Netflix.
- España: la serie Rumbo al infierno se puede ver en Netflix.