Está en Netflix, tiene 6 capítulos y es el k-drama que superó al Juego del Calamar

El éxito de esta serie fue tan grande en Netflix, que logró superar ampliamente y destronar al Juego del Calamar como la oferta coreana más elegida a nivel mundial con un día de su estreno. La oferta tiene la particularidad de que solamente tiene 6 capítulos, divididos a lo largo de dos temporadas, distribuídas a raíz de que tiene dos enfoques diferentes.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix, y desde entonces es de las ofertas coreanas más reproducidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Rumbo al infierno

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 6 capítulos, Rumbo al infierno centra su historia en: "La aparición de unos seres sobrenaturales que condenan a los humanos al infierno coincide con la llegada de un grupo religioso fundado en la idea de la justicia divina".

La serie no es solo muy atrapante, sino también de las más cortas de Netflix.

Netflix: reparto de la serie Rumbo al infierno

Yoo Ah-in como Jeong Jin-su

Kim Hyun-joo como Min Hye-jin

Park Jeong-min como Bae Young-jae

Won Jin-ah como Song So-hyun

Yang Ik-june como Jin Kyung-hoon

Kim Shin-rok como Park Jeong-ja

Ryu Kyung-soo como Yoo-ji

Lee Re como Jin Hee-jeong

