Video: vecinos le dieron una tremenda golpiza a dos motochorros

La víctima, una mujer de la zona, se encontraba parada en una esquina cuando dos hombres a bordo de una moto la interceptaron e intentaron arrebatarle la cartera.

Ante la resistencia de la víctima, los motochorros la arrastraron desde la puerta de una vivienda hasta dejarla tendida en la calle.

En su intento de huida, los delincuentes realizaron una maniobra en U con la motocicleta, pero chocaron contra un árbol y cayeron sobre la vereda. No obstante, a pesar del accidente, lograron ponerse de pie y trataron de escapar corriendo.

Fue en ese momento cuando varios vecinos, alertados por los gritos y la violencia del ataque, salieron de sus domicilios para intervenir ante la ausencia de respuesta policial inmediata.

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran cómo los residentes utilizaron objetos cotidianos para enfrentar a los ladrones. Un hombre empleó, por ejemplo, un secador de piso para bloquear a uno de los sospechosos, mientras otro vecino usó la escoba para golpear e inmovilizar al segundo asaltante.

Incluso llegaron a quitar el asiento de la moto para evitar que los delincuentes pudieran utilizar el vehículo para huir nuevamente.

Durante los momentos de mayor tensión, algunos vecinos centraron sus esfuerzos en asistir a la mujer agredida, que permanecía en el asfalto visiblemente afectado, mientras otros forcejeaban con los agresores para evitar que pudieran escapar.

Según consignaron testigos, se oyeron gritos y pedidos de ayuda durante todo el hecho.

A pesar del esfuerzo colectivo de los vecinos y de lograr retener a los ladrones por algunos segundos, los dos sospechosos finalmente lograron escapar antes de la llegada de la policía. Desde el municipio indicaron que no se radicó la denuncia correspondiente.

