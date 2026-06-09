Cuatro integrantes de una familia que intentaban cruzar la calzada, fueron atropellados por un auto en Brasil, conducido por una mujer quien, según las primeras informaciones, habría ignorado la luz roja del semáforo. Debido a la fuerza del impacto, el bebé -que iba en brazos de su madre- terminó sobre el parabrisas del auto. Lejos de frenar de inmediato, la automovilista continuó la marcha durante varios metros con el pequeño atrapado sobre el vehículo antes de detenerse por completo. Ocurrió el 8 de junio.
Video: atropelló a una familia, arrastró a un bebé en el capot y quedó libre tras pagar una fianza
Ocurrió en la ciudad de Campina Grande, en el estado brasileño de Paraíba. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad. Fuerte indignación tras difundirse las imágenes
La conductora quedó libre tras pagar una fianza, lo que ha generado indignación no solo en la ciudad brasilera, sino también en las redes sociales de todo el mundo.
El estado de salud de las víctimas
Medios locales informaron que el accidente provocó heridas de diversa consideración en los damnificados:
- La madre sufrió una fractura en una de sus piernas.
- El bebé debió ser trasladado de urgencia a un hospital especializado en emergencias y traumatología.
- Afortunadamente, a pesar de la gravedad de la secuencia, ambos sobrevivieron al impacto.
Conductora alcoholizada y una fianza polémica
La Policía Civil de Paraíba localizó y detuvo a la conductora pocas horas después del siniestro. Durante los primeros interrogatorios, la mujer no solo reconoció su participación en el hecho, sino que admitió haber consumido alcohol antes de ponerse al volante, un agravante clave en la causa judicial.
Sin embargo, la resolución inmediata encendió la polémica tanto en la ciudad brasileña como en sitios wevb y redes sociales: la acusada recuperó la libertad tras abonar una simple fianza de 13.000 reales (aproximadamente unos 2.300 dólares) y esperará el avance del proceso fuera de la cárcel.
Video de la bebe atropellada en Brasil
Mientras la investigación penal avanza para determinar las responsabilidades del caso, las impactantes imágenes reavivaron el debate regional sobre los controles de alcoholemia, la seguridad vial y las penas para las imprudencias al volante.