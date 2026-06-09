Video: atropelló a una familia, arrastró a un bebé en el capot y quedó libre tras pagar una fianza

La madre sufrió una fractura en una de sus piernas.

El bebé debió ser trasladado de urgencia a un hospital especializado en emergencias y traumatología.

Afortunadamente, a pesar de la gravedad de la secuencia, ambos sobrevivieron al impacto.

Conductora alcoholizada y una fianza polémica

La Policía Civil de Paraíba localizó y detuvo a la conductora pocas horas después del siniestro. Durante los primeros interrogatorios, la mujer no solo reconoció su participación en el hecho, sino que admitió haber consumido alcohol antes de ponerse al volante, un agravante clave en la causa judicial.

Sin embargo, la resolución inmediata encendió la polémica tanto en la ciudad brasileña como en sitios wevb y redes sociales: la acusada recuperó la libertad tras abonar una simple fianza de 13.000 reales (aproximadamente unos 2.300 dólares) y esperará el avance del proceso fuera de la cárcel.

Video de la bebe atropellada en Brasil

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TsvNoticias/status/2064030353753252137?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2064030353753252137%7Ctwgr%5E595915a5cd75a3e15ec6d083de5275566f372e9d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F388123%2Fatropello-a-una-familia-y-arrastro-a-un-bebe-sobre-el-capot-del-auto-imagenes-sensibles.html&partner=&hide_thread=false En Campina Grande, Brasil, una familia fue atropellada cuando cruzaba un paso peatonal. Entre las víctimas se encontraban una mujer embarazada y un bebé. El responsable huyó del lugar, pero posteriormente fue localizado y detenido por las autoridades.#tsvnoticias #Accidente pic.twitter.com/EOgzIYZx78 — TSVNoticias (@TsvNoticias) June 8, 2026

Mientras la investigación penal avanza para determinar las responsabilidades del caso, las impactantes imágenes reavivaron el debate regional sobre los controles de alcoholemia, la seguridad vial y las penas para las imprudencias al volante.