Boca está cerca de sumar el primer refuerzo para el 2026: cuál es el jugador que quiere Riquelme

Cuánto pagaría Boca por el pase de Hinestroza

El conjunto colombiano tasó al jugador en ocho millones de dólares. Desde Boca esperaban poder arreglar por alrededor de seis millones de la moneda estadounidense, por lo que probablemente sean esos los números aproximados de la operación.

A mediados de año el Xeneize hizo gestiones por el jugador, pero no llegó a buen puerto. La idea es poder llegar a un acuerdo en los próximos días para que Hinestroza firme un contrato a largo plazo y se sume al plantel desde el primer día de la pretemporada.

Embed

Hinestroza jugó 82 partidos con la camiseta de Atlético Nacional, tras jugar en Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, de Estados Unidos. Su posición natural es la de extremo por derecha y ya acumula 11 tantos y 14 asistencias.

"Boca es un grande de Argentina, del continente, es un equipo muy grande, muy interesante. Esperemos que sea lo que Dios quiera", había dicho el colombiano, que es rápido y tiene mucha precisión con la pelota.