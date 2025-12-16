El inesperado dolor de cabeza que Franco Mastantuono le provocó a Xabi Alonso en la previa de la Copa del Rey

Se trata de una flexibilidad que se utiliza habitualmente para poder tener una mayor cantidad de jugadores a disposición en el plantel superior, sin embargo, la Copa del Rey tiene un reglamento que contempla la situación y la limita.

Es así que la competencia solo permite utilizar a cuatro futbolistas con ficha del filial en el once inicial, por lo tanto, si Xabi Alonso desea realizar cambios durante el partido siempre tendrá que tener en cuenta cuántos jugadores pertenecen a esa lista.

A priori, el entrenador español tiene a seis jugadores con ficha del Castilla: el arquero Fran González, los defensores David Jiménez, Valde y Joan, los mediocampistas Cestero, Thiago Pitarch y Franco Mastantuono. Si el argentino es titular, el técnico podría formar solo a otros tres jugadores de la filial.

Desde el Viejo Continente se atreven a anticipar que los titulares contra el Talavera serán: Andriy Lunin; David Jiménez, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Fran García; Jorge Cestero, Dani Ceballos y Thiago Pitarch; Franco Mastantuono, Endrick y Gonzalo García Torres.

Al haber cuatro jugadores de la filial cualquier cambio tiene que contemplar que no se utilicen más jugadores de lo que permite el reglamento. El partido se disputará el miércoles 17 de diciembre a partir de las 17 (hora de Argentina).

Franco Mastantuono

Las razones de los pocos minutos de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El jugador de 18 años alterna titularidades con suplencias, pero no sumaba minutos oficiales desde el 1 de noviembre y volvió a jugar en el triunfo por 2 a 1 frente el Deportivo Alavés por la liga española donde ingresó por Vinicius al minuto 89.

Mastantuono sufrió una pubalgia días previos a ser convocado por la Selección argentina por lo que tuvo que realizarse una serie de estudios y entrenar diferenciado ya que el cuerpo médico del conjunto español explicó que estaban "pendientes de evolución".

Ahora todo indica que será de la partida en el encuentro ante Talavera, por la Copa del Rey, donde integrará un equipo alternativo que, debido a la crisis que atraviesa el Real Madrid, buscará no ser sorprendido por un rival que milita en la Tercera División.