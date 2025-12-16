Perilago de Potrerillos: anunciaron que este verano no cobrarán estacionamiento

perilago potrerillos mendoza verano 2023 (11).jpeg Las mejoras para el verano 2026 ya están en marcha. Foto: archivo

La infraestructura básica como prioridad inicial

Uno de los primeros ejes del trabajo fue la infraestructura que no siempre se ve, pero resulta indispensable para cualquier desarrollo. En ese marco, se plantaron 3.000 árboles y se instaló un sistema de riego por goteo, junto con tanques de agua diferenciados para riego y consumo potable.

Además, se construyó la red de agua potable para la zona de asadores y quinchos, y se colocaron bombas que garantizan el funcionamiento adecuado del sistema.

“Primero había que resolver lo básico: agua, energía, accesos y ordenamiento. Sin eso, no hay desarrollo posible”, explicó Sebastián Halpern, socio de Agrícola Los Pozos, una de las empresas a cargo del proyecto.

Obras para mejorar los accesos, la circulación y el estacionamiento

Otro de los avances destacados fue el ordenamiento integral del predio. Se emparejaron y compactaron los caminos existentes, se reorganizaron los accesos y se realizó el cierre perimetral para ordenar los ingresos al área.

En ese mismo proceso, se delimitó y acondicionó la playa pública solicitada por el Gobierno, con bajadas señalizadas y accesos de hormigón que mejoran la circulación y refuerzan la seguridad de quienes visitan el lago.

El proyecto también incluyó la construcción de cinco zonas de estacionamiento, todas compactadas y delimitadas, pensadas para ordenar el tránsito vehicular y evitar el deterioro del entorno natural. Desde la empresa aclararon que no se cobrará estacionamiento hasta que estén construidas las churrasqueras y los quinchos.

A su vez, se readecuaron cordones existentes que dificultaban el ingreso a las playas, reemplazándolos por soluciones que facilitan el acceso sin alterar la geografía del lugar.

Para Renzo Giuffré, otro de los inversores del proyecto, el trabajo realizado implicó una fuerte coordinación técnica y logística. “Costazur no es solo un proyecto turístico, es una intervención integral en un área muy sensible. Cada decisión se tomó pensando en el uso público, el ambiente y la experiencia de quienes llegan al lago”, señaló.

Los próximos pasos para mejorar el perilago de Potrerillos

Actualmente, Agrícola Los Pozos aguarda la finalización del proyecto ejecutivo a cargo del arquitecto Gustavo Alberá y su estudio, paso necesario para presentar el expediente en la Municipalidad de Luján de Cuyo e iniciar la construcción de quinchos y churrasqueras.

Desde la empresa remarcan que los tiempos de avance estuvieron condicionados por procesos administrativos y técnicos propios de este tipo de desarrollos, sin que eso haya frenado el trabajo de base. “Se avanzó todo lo que estaba al alcance en esta etapa, y eso hoy se ve reflejado en el terreno”, destacó Gustavo Bernardi, tercer socio del emprendimiento.

Tal como se planteó desde el inicio, Costazur busca consolidarse como un espacio ordenado, accesible y pensado para el disfrute turístico y el uso cotidiano de los mendocinos, integrando servicios, naturaleza y respeto por el entorno del perilago de Potrerillos.

Con una base de infraestructura ya consolidada y servicios esenciales en funcionamiento, el proyecto encara la temporada estival con mejoras concretas, mientras se proyectan las próximas etapas que completarán la propuesta integral.