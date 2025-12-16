Por qué los pájaros se bañan en tierra y qué significa este extraño comportamiento

Si bien son muchas las personas que no lo entienden, este es un comportamiento instintivo y crucial para su salud, especialmente en ambientes secos o sin agua.

Es una forma natural de desparasitación que les permite a los pájaros tener un plumaje brillante y, más allá de lo estético, les permite estar funcionales a la hora de volar.

pajaros, limpieza El baño de tierra en los pájaros es un complemento a la limpieza tradicional.

Para lograr estos cometidos, los pájaros se revuelcan en el suelo, esponjan las plumas, aletean y extienden la cola para que el polvo llegue a todas partes, incluyendo la piel.

Como puedes ver, este comportamiento natural, que no reemplaza a los baños de agua, sino que los complementa, es una señal de buena salud e higiene en un pájaro.

El pájaro que es inteligente y habla como los humanos

En mayo del año pasado, la revista Science publicó un revelador descubrimiento realizado por un grupo de científicos de a Universidad de Tubinga, en Alemania. Las conclusiones, que sorprendieron a más de una persona, pueden leerse dando clic en el siguiente link.

Este hallazgo posiciona a los cuervos, una de las aves más inteligentes del reino animal, como capaces de imitar una acción desarrollada por los seres humanos. Concretamente, la hacen casi de la misma manera que como la realizan los niños pequeños.

El equipo de investigación entrenó a tres cuervos para que emitieran de una a cuatro vocalizaciones en respuesta a estímulos visuales o auditivos, con tal de llegar a este descubrimiento.

En concreto, las vocalizaciones eran realizadas de manera secuencial. Al finalizar la tarea, los cuervos presionaban una tecla específica.

Los resultados fueron sorprendentes, ya que los tres ejemplares pudieron contar sus llamadas en secuencia, evidenciando la creación de un sistema numérico no simbólico para planificar sus vocalizaciones.