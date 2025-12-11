Crisis en el Real Madrid: el argentino que suena para reemplazar a Xabi Alonso

Es por eso que el técnico eligió crear un equipo alrededor de Kylian Mbappé, con jugadores solidarios que ayuden en la parte defensiva y allí comenzó el "tire y afloje" con Vinicius Junior ya que le pidió explícitamente que debía colaborar con la marca además de ser importante en la parte ofensiva; esto derivó en que el brasileño estuviera en el banco de suplentes en varias oportunidades.

Más allá de la crisis, hubo muy buenos momentos de Xabi Alonso en el equipo madrileño ya que cosechó 13 triunfos en sus primeros 14 partidos y se apoyó en la juventud y entrega de jugadores como Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Rodrygo ante la falta de Jude Bellingham (quien había sido operado del hombro). Diario Marca graficó la situación expresando: "Mastantuono era soldado y ejemplo, que es lo que quería Alonso en sus primeros días como entrenador".

Además, en el clásico contra el Barcelona Vinicius Junior dejó en evidencia su frustración al ser reemplazado y los dirigentes decidieron no sancionar al delantero, lo que se transformó en una quita de poder dentro del vestuario del entrenador español.

El argentino que suena para ser técnico en el Real Madrid

En medio de la incertidumbre en torno a la continuidad de Xabi Alonso los dirigentes están pensando alternativas para que el Real Madrid regrese a la senda del triunfo y vuelva a posicionarse en el primer puesto.

Uno de los nombres que resuenan en la Casa Blanca es el de Zinedine Zidane, sin embargo, tiene muy en claro que su objetivo es ser el técnico de la Selección de Francia cuando finalice el Mundial 2026.

Es por eso que la directiva comenzó a abarajar otros nombres de la casa: Álvaro Arbeloa , Raúl González o Santiago Solari. El argentino se desempeña como director de fútbol en el Merengue y ya se ha hecho cargo del plantel en otras oportunidades.

zzzzinte1Real Madrid’s Argentinian coach Santiago Solari holds a press conference at the club’s training ground in the outskirts of Madrid on February 5, 2019 on the eve of the Copa del Rey semi-final football match between Barcelona and Real Madrid. (Pho Santiago Solari ya ha sido técnico del Real Madrid.

El ex River, además, casi tuvo que dirigir al Real Madrid en el Mundial de Clubes, pero finalmente se decidió que Xabi Alonso se pusiera al frente del plantel para el torneo internacional donde quedó eliminado al caer por 4 a 0 frente al PSG.