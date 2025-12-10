Champions League: Manchester City venció al Real Madrid, como visitante, y Arsenal sigue puntero

Manchester City le ganó 2 a 1 al Real Madrid como visitante y se acomodó en el tercer puesto de la fase liga de la Champions League que completó este miércoles la sexta fecha, última del 2025.
Manchester City le ganó al Real Madrid como visitante y se acomodó en el tercer puesto de la fase liga de la Champions League que completó la sexta fecha.
Manchester City le ganó 2 a 1 al Real Madrid como visitante y se acomodó en el tercer puesto de la fase liga de la Champions League que completó este miércoles la sexta fecha, última del 2025.
Pese a la ventaja inicial del brasileño Rodrygo, el City de Pep Guardiola dejó en la cuerda floja a Xabi Alonso, DT merengue, por los goles de Nico O'Reilly y el noruego Erling Haaland, de penal. Este último llegó a 55 tantos en 54 partidos de la Champions.
Arsenal se mantiene como el único puntero con 18 puntos tras su cómodo triunfo como visitante 3 a 0 ante el Brujas con dos goles de Noni Madueke y uno del brasileño Gabriel Martinelli, segundo con 15 unidades está el Bayern Múnich y terceros, con 13, aparecen el City, Atalanta y PSG, que rescató un empate sin goles con el Athletic de Bilbao.
Más atrás, con 12 puntos, están Inter, Atlético de Madrid, Liverpool, Real Madrid y Borussia Dortmund, que con Aarón Anselmino como titular, empató 2 a 2 con el Bodo Glimt.
Las posiciones de la Champions League cumplidas 6 fechas
Benfica, con Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea de titulares, le ganó 2 a 0 al Napoli y escaló al puesto 25 para acercarse a los playoffs. Además, Bayer Leverkusen, sin argentinos en cancha, empató 2 a 2 ante el Newcastle.
Por último, Villarreal perdió como local ante Copenhaguen 3 a 2, Ajax goleó 4 a 2 a Qarabag como visitante y Juventus superó 2 a 0 en Turín al Pafos de Grecia en los partidos que completaron la sexta fecha de la Fase Liga de la Champions League.
La Fase Liga de la Champions League se reiniciará el 20 de enero y culminará el 28 de enero definiendo los 8 clasificados directamente a octavos de final y los otros 16 equipos que disputarán los playoffs.