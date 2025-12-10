Champions League: Manchester City venció al Real Madrid, como visitante, y Arsenal sigue puntero

Embed - EL CITY DE PEP SE LO DIO VUELTA AL MERENGUE EN EL BERNABÉU | Real Madrid 1-2 Man. City | RESUMEN

Más atrás, con 12 puntos, están Inter, Atlético de Madrid, Liverpool, Real Madrid y Borussia Dortmund, que con Aarón Anselmino como titular, empató 2 a 2 con el Bodo Glimt.

Las posiciones de la Champions League cumplidas 6 fechas

Embed - EL ARSENAL ON FIRE: DOBLETE DE MADUEKE Y GOLEADA POR CHAMPIONS | Brujas 0-3 Arsenal | RESUMEN

Triunfo de Benfica y empate del Bayer Leverkusen en la Champions League

Benfica, con Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea de titulares, le ganó 2 a 0 al Napoli y escaló al puesto 25 para acercarse a los playoffs. Además, Bayer Leverkusen, sin argentinos en cancha, empató 2 a 2 ante el Newcastle.

Embed - GOL Y ASISTENCIA DE RICHARD RÍOS EN EL TRIUNFAZO DE BENFICA EN CASA | Benfica 2-0 Napoli | RESUMEN

Por último, Villarreal perdió como local ante Copenhaguen 3 a 2, Ajax goleó 4 a 2 a Qarabag como visitante y Juventus superó 2 a 0 en Turín al Pafos de Grecia en los partidos que completaron la sexta fecha de la Fase Liga de la Champions League.

La Fase Liga de la Champions League se reiniciará el 20 de enero y culminará el 28 de enero definiendo los 8 clasificados directamente a octavos de final y los otros 16 equipos que disputarán los playoffs.