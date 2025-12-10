Netflix rompe corazones con la película turca más románticas de todas

En esta película no hay paisajes exuberantes, ni vestuarios glamurosos ni extravagantes; tampoco tiene una trama novedosa ni con grandes pretensiones; aun así, esta película te puede cautivar desde el primer minuto, todo, gracias a una historia sencilla, pero sincera, impulsada por dos actuaciones portentosas de un dúo actoral que derrocha química en la pantalla.

Netflix: de qué trata la película Tren a mi destino

Los protagonistas de la historia son Ali y Leyla, quienes tendrá que convivir por un viaje de 14 horas dentro de un tren. Antes de que empiece todo, se lee en la pantalla “nada de lo que aparece en esta película es real” y harta razón tenían.

tren1 Metin Akdulger y Dilan Cicek Deniz. Ambos actores turcos tienen un papel destacado en la gran cinta Tren a mi destino.

Al menos a mí me parece extraño llegar a conversar de temas profundos con alguien que no conozco y me toca compartir viaje, no sé qué opinarán ustedes, pero me parece lo menos muy poco factible.

Pero bueno, sigamos. Ali y Leyla van conversando cada vez más y más dándose cuenta de que sus vidas no están tan alejadas como ellos creían, siendo él un abogado y ella, pues no se especifica, pero le gusta tocar el violín.

Netflix: reparto de la película Tren a mi destino

Metin Akdulger (Ali)

Dilan Cicek Deniz (Leyla)

Tevfik Kartal (conductor)

Fatma Filiz Sencan (empleado de peaje)

Omur Kayakrlmaz (taxista)

Tráiler de la película Tren a mi destino

