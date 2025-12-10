Netflix rompe corazones con la película turca más románticas de todas

Netflix es especialista en películas turcas, por eso siempre está renovando su gran catálogo, uno de los ejemplos es la cinta turca que rompe corazones, estamos hablando de Tren a mi destino.
Dos desconocidos se conocen en un tren rumbo a Esmirna, y crean un vínculo a partir de sus pasados románticos, tormentosos y sorpresivamente entrelazados.
La historia de este filme se divide en seis partes, y casi toda ella se desarrolla en un compartimiento de tren.
En esta película no hay paisajes exuberantes, ni vestuarios glamurosos ni extravagantes; tampoco tiene una trama novedosa ni con grandes pretensiones; aun así, esta película te puede cautivar desde el primer minuto, todo, gracias a una historia sencilla, pero sincera, impulsada por dos actuaciones portentosas de un dúo actoral que derrocha química en la pantalla.
Netflix: de qué trata la película Tren a mi destino
Los protagonistas de la historia son Ali y Leyla, quienes tendrá que convivir por un viaje de 14 horas dentro de un tren. Antes de que empiece todo, se lee en la pantalla “nada de lo que aparece en esta película es real” y harta razón tenían.
Al menos a mí me parece extraño llegar a conversar de temas profundos con alguien que no conozco y me toca compartir viaje, no sé qué opinarán ustedes, pero me parece lo menos muy poco factible.
Pero bueno, sigamos. Ali y Leyla van conversando cada vez más y más dándose cuenta de que sus vidas no están tan alejadas como ellos creían, siendo él un abogado y ella, pues no se especifica, pero le gusta tocar el violín.
Netflix: reparto de la película Tren a mi destino
- Metin Akdulger (Ali)
- Dilan Cicek Deniz (Leyla)
- Tevfik Kartal (conductor)
- Fatma Filiz Sencan (empleado de peaje)
- Omur Kayakrlmaz (taxista)
Tráiler de la película Tren a mi destino
Dónde ver la película Tren a mi destino, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tren a mi destino se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Tren a mi destino se puede ver en Netflix.
- España: la película Tren a mi destino se puede ver en Netflix.