Está en Netflix, es noruega y está basada en una caso nunca resuelto

Esta serie fue uno de los primeros relatos de Netflix en impulsar la oleada del formato True crime dentro del catálogo, con series y películas especialmente llegadas del norte de Europa, con un formato corto, intenso y basado en hechos reales. Estamos al frente de un relato que se compone de apenas 5 capítulos, que te lleva a no poder pegarte de la pantalla en ningún momento.

Netflix decidió sumar a esta serie al catálogo de series y películas durante el 2022, desde entonces es de los dramas policiales más vistos de toda la plataforma.

Embed - Desaparecida en Lørenskog 2022 Tráiler Español Serie

Netflix: de qué trata la serie Desaparecida en Lørenskog

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie europea de cinco capítulos basada en hechos reales, Desaparecida en Lørenskog centra su historia en: "Desaparece la esposa de un millonario, y la policía debe lidiar con la prensa y engañosos informantes para llegar a la verdad. Basada en hechos reales".

Sus pocos capítulos y el estar basada en hechos reales, convierten a esta serie en una oferta irresistible dentro de Netflix.

Netflix Desaparecida en Lorenskog empresario.jpg

Reparto de la serie de Netflix, Desaparecida en Lørenskog

Yngvild Støen Grotmol

Henrik Rafaelsen

Christian Rubeck

Victoria Ose

Kidane Gjølme Dalva

Terje Strømdahl

Hermann Sabado

Glenn André Kaada

Roar Kjølv Jenssen

Kjersti Dalseide

Helene Bjørneby

Dónde ver la serie Desaparecida en Lørenskog, según la zona geográfica