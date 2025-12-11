Netflix cuenta con un catálogo de series y películas repleto de opciones para todos los gustos. Una serie llega desde el norte europeo y con una historia que está basada en hechos reales, se posiciona como uno de los dramas más atrapantes de los últimos años, siendo además una oferta muy corta, con un total de 5 capítulos: Desaparecida en Lørenskog.
Está en Netflix, es noruega y está basada en una caso nunca resuelto
La serie es de las más atrapantes de Netflix, y lo hace de la mano de un relato que se compone de apenas 5 capítulos
El catálogo de series y películas de Netflix ha nutrido especialmente su sección de relatos dramáticos más fríos, con historias que llegaron desde producciones de países provenientes del norte de Europa. Esta serie es uno de los relatos más atrapantes del género de los últimos años, y es que su combinación con suspenso y tintes policiales, la vuelven una oferta completa y sumamente interesante.
Con una trama enfocada en la policía y la presión que genera la prensa, la serie ha logrado recrear uno de los casos policiales más polémicos de Noruega, el cual, inclusive en la actualidad, continúa sin resolverse. Su historia se volvió tan atrapante, que desde el primer minuto y hasta la actualidad, aparece como uno de los relatos más elegidos del género y de las opciones más recomendadas de Netflix.
Esta serie fue uno de los primeros relatos de Netflix en impulsar la oleada del formato True crime dentro del catálogo, con series y películas especialmente llegadas del norte de Europa, con un formato corto, intenso y basado en hechos reales. Estamos al frente de un relato que se compone de apenas 5 capítulos, que te lleva a no poder pegarte de la pantalla en ningún momento.
Netflix decidió sumar a esta serie al catálogo de series y películas durante el 2022, desde entonces es de los dramas policiales más vistos de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Desaparecida en Lørenskog
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie europea de cinco capítulos basada en hechos reales, Desaparecida en Lørenskog centra su historia en: "Desaparece la esposa de un millonario, y la policía debe lidiar con la prensa y engañosos informantes para llegar a la verdad. Basada en hechos reales".
Sus pocos capítulos y el estar basada en hechos reales, convierten a esta serie en una oferta irresistible dentro de Netflix.
Reparto de la serie de Netflix, Desaparecida en Lørenskog
- Yngvild Støen Grotmol
- Henrik Rafaelsen
- Christian Rubeck
- Victoria Ose
- Kidane Gjølme Dalva
- Terje Strømdahl
- Hermann Sabado
- Glenn André Kaada
- Roar Kjølv Jenssen
- Kjersti Dalseide
- Helene Bjørneby
Dónde ver la serie Desaparecida en Lørenskog, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Desaparecida en Lørenskog se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: The Lørenskog Disappearance se puede ver en Netflix.
- España: Desaparecida en Lørenskog se puede ver en Netflix.