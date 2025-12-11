Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Buenos Aires por Copa Argentina: día y sede confirmados

Independiente Rivadavia ya tiene confirmado el día y la sede para su debut en Copa Argentina 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Independiente Rivadavia tiene día y sede confirmados para el cruce ante Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina. 

Independiente Rivadavia se coronó como flamante campeón de la Copa Argentina 2025 y cerró un año soñado con la primera estrella oficial de un certamen nacional en la historia del club. Para el 2026, la Lepra ya conoce a sus rivales en la competencia que se erigirá como defensor de título.

Independiente Rivadavia iniciará su derrotero en la Copa Argentina 2026 frente al mismo rival al que se enfrentó en el comienzo de la edición de este año: Estudiantes de Buenos Aires, equipo al que venció 1 a 0 en el Juan Gilberto Funes de San Luis. La Lepra abrirá la decimocuarta edición del certamen federal por ser el último campeón.

independiente-rivadavia-festejo-1
Independiente Rivadavia se enfrentará ante Estudiantes de Buenos Aires en 32avos de final de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Buenos Aires: día y sede

En el inicio de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia debutará en 32avos de final frente a Estudiantes de Caseros el domingo 18 de enero, seis días antes del inicio del Torneo Apertura de Primera División. La sede elegida es San Luis, en el estadio de La Pedrera de Villa Mercedes.

De avanzar en el certamen, Independiente Rivadavia podría cruzarse con rivales a los que ya enfrentó en la edición de este 2025. Si lograra pasar a 16avos de final, el cruce podría ser ante Tigre, equipo ante el que se midió en cuartos de final este año y se impuso por 3 a 1 con goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio. Descontó Jabes Saralegui para el elenco de Victoria.

Otro potencial rival de octavos sería River Plate, equipo que la Lepra eliminó en semifinales en un encuentro épico que se cerró en la tanda de penales. Platense también podría ser rival del elenco de Alfredo Berti en una potencial semifinal. Al Calamar, la Lepra también lo eliminó desde los doce pasos en 16avos de final.

