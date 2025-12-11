Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Buenos Aires por Copa Argentina: día y sede confirmados

Independiente Rivadavia iniciará su derrotero en la Copa Argentina 2026 frente al mismo rival al que se enfrentó en el comienzo de la edición de este año: Estudiantes de Buenos Aires, equipo al que venció 1 a 0 en el Juan Gilberto Funes de San Luis. La Lepra abrirá la decimocuarta edición del certamen federal por ser el último campeón.

independiente-rivadavia-festejo-1 Independiente Rivadavia se enfrentará ante Estudiantes de Buenos Aires en 32avos de final de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Buenos Aires: día y sede

En el inicio de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia debutará en 32avos de final frente a Estudiantes de Caseros el domingo 18 de enero, seis días antes del inicio del Torneo Apertura de Primera División. La sede elegida es San Luis, en el estadio de La Pedrera de Villa Mercedes.