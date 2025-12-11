Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Buenos Aires por Copa Argentina: día y sede confirmados

De avanzar en el certamen, Independiente Rivadavia podría cruzarse con rivales a los que ya enfrentó en la edición de este 2025. Si lograra pasar a 16avos de final, el cruce podría ser ante Tigre, equipo ante el que se midió en cuartos de final este año y se impuso por 3 a 1 con goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio. Descontó Jabes Saralegui para el elenco de Victoria.
Otro potencial rival de octavos sería River Plate, equipo que la Lepra eliminó en semifinales en un encuentro épico que se cerró en la tanda de penales. Platense también podría ser rival del elenco de Alfredo Berti en una potencial semifinal. Al Calamar, la Lepra también lo eliminó desde los doce pasos en 16avos de final.