Hay Franco Colapinto para rato: las razones por la que su titularidad no peligra en Alpine

colapinto Franco Colapinto tendrá un nuevo desafío en la temporada 2026.

Hay Franco Colapinto para rato: la razón por la que su titularidad no peligra en Alpine

Aunque el estonio está asechando, Franco Colapinto tiene razones de sobra para estar tranquilo. Entre los puntos a favor el argentino logró finalizar todas las competencias en las que participó durante el 2025, más allá que se mantuvo alejado de la zona de clasificación con un motor sin potencia.

Otro de los motivos es que en el "campeonato de destructores" (ranking que analiza cuánto dinero le hicieron invertir los pilotos a sus respectivas escuderías en calidad de arreglos de monoplazas por accidentes en la pista) el nacido en Pilar está ubicado noveno ya que Alpine tuvo que destinar 1.877.000 dólares para dejar su coche a punto.

Por su lado, Jack Doohan gastó 2.144.000 dólares, una cifra mayor teniendo en cuenta también que corrió menos carreras que el argentino. El otro piloto titular de Alpine, Pierre Gasly, necesitó 1.327.000 dólares.

Para colmo, otra de las razones fundamentales es que Jack Doohan (ex piloto titular de la escudería francesa y que el argentino reemplazó) no la está pasando bien en la Super Fórmula, lo que deja en evidencia que lo logrado por Colapinto en el mismo monoplaza que manejaba el australiano es digno de aplaudir.

Es que Doohan tuvo que continuar su carrera lejos de la Fórmula 1(aunque con intenciones de volver) y se sumó a la Súper Fórmula japonesa, el campeonato de monoplazas más importante de la nación nipona.

Pilotos de Alpine Una foto para el recuerdo de los pilotos de Alpine: Paul Aron, Jack Doohan (ahora en la Súper Fórmula japonesa), Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Jack Doohan la pasa mal lejos de Colapinto

El piloto australiano es parte de los test de la categoría que comenzaron el miércoles y se extenderán hasta el viernes defendiendo los colores del equipo Kondo Racing, monoplaza motorizado por Toyota.

Pero su desempeño no es el esperado ya que sufrió un impacto frontal apenas 24 horas después de haber sido protagonista de otro choque en el mismo circuito. En esta oportunidad perdió la referencia en una de las curvas y terminó contra las defensas.

Se trata de su vuelta a los circuitos luego de haber sido reemplazado por Franco Colapinto, pero el Jack Doohan no logra asentarse en una categoría que tiene sus propias reglas y en la que recayó con el objetivo de volver a la Fórmula 1. Objetivo que hoy se ve muy lejano.