Hay Franco Colapinto para rato: las razones por la que su titularidad no peligra en Alpine

El 7 de noviembre de 2025 no fue un día más para Franco Colapinto porque fue cuando Alpine anunció que será titular en la temporada 2026. La noticia se hizo desear y semana a semana las especulaciones iban creciendo hasta que en el Gran Premio de Brasil finalmente la escudería francesa dio a conocer la grata noticia.
Ahora el piloto argentino tendrá la oportunidad de realizar su primera pretemporada como titular. Esto significa que podrá trabajar con su equipo durante los meses previos a la competencia y contará con un momento que antes no había vivido: el monoplaza se adaptará a sus gustos y sugerencias personales lo que se puede traducir en un mejor conocimiento que se trasladará a la pista.
Sin embargo, atrás está Paul Aron, piloto estonio de 21 años que está esperando la oportunidad de hacerse con el monoplaza de Colapinto.
Hay Franco Colapinto para rato: la razón por la que su titularidad no peligra en Alpine
Aunque el estonio está asechando, Franco Colapinto tiene razones de sobra para estar tranquilo. Entre los puntos a favor el argentino logró finalizar todas las competencias en las que participó durante el 2025, más allá que se mantuvo alejado de la zona de clasificación con un motor sin potencia.
Por su lado, Jack Doohan gastó 2.144.000 dólares, una cifra mayor teniendo en cuenta también que corrió menos carreras que el argentino. El otro piloto titular de Alpine, Pierre Gasly, necesitó 1.327.000 dólares.
Para colmo, otra de las razones fundamentales es que Jack Doohan (ex piloto titular de la escudería francesa y que el argentino reemplazó) no la está pasando bien en la Super Fórmula, lo que deja en evidencia que lo logrado por Colapinto en el mismo monoplaza que manejaba el australiano es digno de aplaudir.
Es que Doohan tuvo que continuar su carrera lejos de laFórmula 1(aunque con intenciones de volver) y se sumó a la Súper Fórmula japonesa, el campeonato de monoplazas más importante de la nación nipona.
Jack Doohan la pasa mal lejos de Colapinto
El piloto australiano es parte de los test de la categoría que comenzaron el miércoles y se extenderán hasta el viernes defendiendo los colores del equipo Kondo Racing, monoplaza motorizado por Toyota.
Pero su desempeño no es el esperado ya que sufrió un impacto frontal apenas 24 horas después de haber sido protagonista de otro choque en el mismo circuito. En esta oportunidad perdió la referencia en una de las curvas y terminó contra las defensas.
Se trata de su vuelta a los circuitos luego de haber sido reemplazado por Franco Colapinto, pero el Jack Doohan no logra asentarse en una categoría que tiene sus propias reglas y en la que recayó con el objetivo de volver a la Fórmula 1. Objetivo que hoy se ve muy lejano.