Europa League: Aston Villa y Lyon son dos de los punteros tras jugarse la sexta fecha

Aston Villa y Olympique Lyon ganaron sus respectivos partidos para compartir con el Midtjylland el liderazgo de la Europa League tras completarse la sexta fecha de la Fase Liga, última del 2025.
Lyon, con Nicolás Tagliafico como titular, superó 2 a 1 como local al Go Ahead Eagles de Países Bajos gracias a los goles del portugués Alfonso Moreira y el checo Pavel Sulc.
Sin Dibu Martínez, pero con Emiliano Buendía de arranque y Roger Federer en la tribuna, Aston Villa ganó 2 a 1 en su visita a Suiza para jugar con el Basel y lo hizo con tantos del marfileño Evan Guessand y el belga Youri Tielemans.
El conjunto dirigido por Unai Emery lleva 8 triunfos seguidos contando todas las competiciones y comparte la punta con el Lyon y el Midtjylland de Países Bajos que superó por la mínima diferencia al Genk.
Betis, con Giovanni Lo Celso y el Chimy Ávila ingresando en la segunda parte, le ganó 3 a 1 como visitante al Dinamo Zagreb y forma parte del lote de escoltas a un punto de los líderes donde también están Ferencvaros, que superó 2 a 1 al Glasgow Rangers y Friburgo, vencedor por 1 a 0 del Salzburgo.
Roma, con Matías Soulé de titular y Paulo Dybala ingresando desde el banco, goleó al Celtic, en Glasgow, 3 a 0 y con 12 puntos está en el puesto 10, peleando por la clasificación directa a los octavos de final.
Más abajo, con 11 puntos, quedó el Bologna de Santiago Castro tras ganar 2 a 1 en Vigo ante el Celta.