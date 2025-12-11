Europa League: Aston Villa y Lyon son dos de los punteros tras jugarse la sexta fecha

Embed - SIN EL DIBU, ASTON VILLA FESTEJÓ DE VISITANTE EN LA EUROPA LEAGUE | Basel 1-2 Aston Villa | RESUMEN

El conjunto dirigido por Unai Emery lleva 8 triunfos seguidos contando todas las competiciones y comparte la punta con el Lyon y el Midtjylland de Países Bajos que superó por la mínima diferencia al Genk.

Betis, con Giovanni Lo Celso y el Chimy Ávila ingresando en la segunda parte, le ganó 3 a 1 como visitante al Dinamo Zagreb y forma parte del lote de escoltas a un punto de los líderes donde también están Ferencvaros, que superó 2 a 1 al Glasgow Rangers y Friburgo, vencedor por 1 a 0 del Salzburgo.

Embed - ANTONY MARCÓ Y BETIS SIGUE IMPARABLE EN LA EUROPA LEAGUE | D. Zagreb 1-3 Betis | RESUMEN

Victoria de la Roma, en Escocia

Roma, con Matías Soulé de titular y Paulo Dybala ingresando desde el banco, goleó al Celtic, en Glasgow, 3 a 0 y con 12 puntos está en el puesto 10, peleando por la clasificación directa a los octavos de final.

Más abajo, con 11 puntos, quedó el Bologna de Santiago Castro tras ganar 2 a 1 en Vigo ante el Celta.

Otros resultados de la fecha 6 de la Europa League