Reciclaje: guardá las botellas de plástico y transformalas en una maravillosa esfera para la decoración de Navidad

Entre las cosas que tenemos en casa y podemos reciclar, las botellas plásticas son las más versátiles. En este caso, utilizaremos dichos envases para crear un hermoso adorno para la decoración de Navidad. Además, se trata de una propuesta económica, ya que no necesitaremos muchos materiales.
Cómo reciclar botellas de plástico y convertirlas en un adorno para Navidad
La Navidad ya está entre nosotros. Si te apasiona la decoración festiva de estas fechas, podrás sumar un adorno reciclado, reutilizando una botella de plástico y obteniendo como resultado final una esfera que despertará el espíritu navideño de toda la familia.
Para crear este adorno, seguiremos las instrucciones que brinda el canal de YouTube ‘Ecobrisa Manualidades con Reciclaje’, quien nos sugiere reunir estos materiales y prestar atención al tutorial que verás a continuación.
Materiales
- Botellas de plástico transparente (por cada botella se obtendrá un adorno)
- Tijeras y cutter
- Un trozo de alambre (aproximadamente 25 cm)
- Herramientas para trabajar el alambre (alicates o pinzas de punta redonda)
- Perforadora
- Un pequeño detalle navideño para el interior de la esfera
Procedimiento
- Cortar la parte de la botella que no se va a utilizar, dejando el cilindro plástico.
- Marcar divisiones en la botella, espaciadas a 1 centímetro entre sí, utilizando el cutter.
- Cortar la botella siguiendo estas marcas para obtener los aros de plástico.
- Usar la perforadora y hacerle dos agujeros a la misma altura a cada aro de plástico, uno a cada lado. El agujero debe estar a la mitad del ancho de cada aro.
- Con las pinzas de punta redonda, hacer una pequeña argolla en uno de los extremos del alambre para servir de tope.
- Comenzar a introducir los aros de plástico en el alambre, empezando por el más ancho o el que vaya en la base de la esfera.
- Introducir el pequeño adorno navideño en el alambre, asegurándote de que quede suspendido en el centro de la esfera.
- Ahora, introducir el resto de los aros, pasando el alambre por los dos agujeros de cada uno. Deberás ir desde adentro hacia afuera (de la capa más interna a la más externa).
- Una vez que todos los aros estén en el alambre, tirar del alambre para juntar los aros. Esto hará que el conjunto se doble y adquiera una forma de esfera tridimensional.
- Para colgar el adorno, utilizar el sobrante del mismo alambre para crear un ganchito o argolla en la parte superior.
El resultado es un adorno que podrás colgar en tu árbol de Navidad o en cualquier lugar de la casa, aprovechando el reciclaje de las botellas de plástico.