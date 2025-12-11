Reciclaje: guardá las botellas de plástico y transformalas en una maravillosa esfera para la decoración de Navidad

Cómo reciclar botellas de plástico y convertirlas en un adorno para Navidad

La Navidad ya está entre nosotros. Si te apasiona la decoración festiva de estas fechas, podrás sumar un adorno reciclado, reutilizando una botella de plástico y obteniendo como resultado final una esfera que despertará el espíritu navideño de toda la familia.

botella de plastico Cómo reciclar botellas de plástico.

Para crear este adorno, seguiremos las instrucciones que brinda el canal de YouTube ‘Ecobrisa Manualidades con Reciclaje’, quien nos sugiere reunir estos materiales y prestar atención al tutorial que verás a continuación.