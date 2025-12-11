"Quiero reducirlo a 4 o 5": la fuerte autocrítica del Dibu Martínez sobre su performance en Qatar 2022

Emiliano Martínez es, sin dudas, un animal competitivo. Pese a haber sido elegido el mejor arquero del Mundial 2022 y ser una pieza fundamental en la conquista de la tercera estrella, él no se conforma y no dudó en dejar clara su postura.
Dibu Martínez aseguró que sufrió por haber cometido errores técnicos en Qatar 2022 y apunta a mostrar su mejor versión con la Selección argentina en 2026
Emiliano Martínez es, sin dudas, un animal competitivo. Pese a haber sido elegido el mejor arquero del Mundial 2022 y ser una pieza fundamental en la conquista de la tercera estrella, él no se conforma y no dudó en dejar clara su postura.
En una reciente y sorprendente charla ante las cámaras de DSports, el Dibu manifestó estar descontento con su propia performance en Qatar y lanzó una fuerte autocrítica que ya es viral: aseguró que llega "mejor preparado" a la cita mundialista que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Con la hoja de ruta de la Selección argentina sobre la mesa, la cual fue confirmada el pasado 5 de diciembre en Washington, el marplatense se encuentra más motivado que nunca y con los objetivos bien claros.
Pese al premio que recibió y los halagos que recibió por su gran actuación en Qatar 2022, la frase más impactante tiene que ver con la cantidad de goles que recibió en los siete partidos disputados. "Me metieron ocho goles y quiero reducirlo a cuatro o cinco goles máximo. Ahí tendremos la chance de ganarlo de vuelta", aseguró.
El hombre del Aston Villa fue frío y analítico al evaluar su trabajo en el último Mundial. En la charla reveló que llegó a una dura conclusión junto al entrenador de arqueros de la Selección argentina: "En el arco no sentí que estuve al 100% como normalmente lo hago en mi club o en la Selección". Sobre la atajada en el tercer minuto de adición del complemento, cerró: "Todo el mundo se acuerda de esa, pero con el entrenador de arqueros somos fríos para analizar. Los dos coincidimos en que no hice mi mejor Mundial".
Emiliano Martínez no dudó en señalar las jugadas puntuales que lo atormentan desde aquel entonces y las cuales, a su vez, le dan una motivación extra para el Mundial que se avecina: "Lo vamos a lograr. Yo me voy a preparar mejor que para el Mundial de Qatar. Tengo la experiencia y no quiero sufrir como lo hice en Qatar".
"Sufrí por errores técnicos que tuve en los partidos en los 90 minutos. Con Arabia Saudita me hicieron dos goles y los podría haber sacado. En los dos goles con Holanda pude hacer más. En el segundo de Mbappé también. En su penal también pude hacer más", sentenció el campeón del mundo con la Selección argentina.