"Quiero reducirlo a 4 o 5": la fuerte autocrítica del Dibu Martínez sobre su performance en Qatar 2022

La sorprendente autocrítica de Emiliano Martínez: "No hice mi mejor Mundial"

Pese al premio que recibió y los halagos que recibió por su gran actuación en Qatar 2022, la frase más impactante tiene que ver con la cantidad de goles que recibió en los siete partidos disputados. "Me metieron ocho goles y quiero reducirlo a cuatro o cinco goles máximo. Ahí tendremos la chance de ganarlo de vuelta", aseguró.

El hombre del Aston Villa fue frío y analítico al evaluar su trabajo en el último Mundial. En la charla reveló que llegó a una dura conclusión junto al entrenador de arqueros de la Selección argentina: "En el arco no sentí que estuve al 100% como normalmente lo hago en mi club o en la Selección". Sobre la atajada en el tercer minuto de adición del complemento, cerró: "Todo el mundo se acuerda de esa, pero con el entrenador de arqueros somos fríos para analizar. Los dos coincidimos en que no hice mi mejor Mundial".

"ME HICIERON 8 GOLES EN QATAR: EN EL MUNDIAL QUE VIENE QUIERO REDUCIRLO A 4-5"



El análisis frío de Emiliano Martínez sobre su rendimiento en 2022.



@askomartin y una nota EXCLUSIVA con el Dibu. #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/4fI4bPyV4r — DSPORTS (@DSports) December 11, 2025

El Dibu y los errores técnicos que lo "hicieron sufrir"

Emiliano Martínez no dudó en señalar las jugadas puntuales que lo atormentan desde aquel entonces y las cuales, a su vez, le dan una motivación extra para el Mundial que se avecina: "Lo vamos a lograr. Yo me voy a preparar mejor que para el Mundial de Qatar. Tengo la experiencia y no quiero sufrir como lo hice en Qatar".

"Sufrí por errores técnicos que tuve en los partidos en los 90 minutos. Con Arabia Saudita me hicieron dos goles y los podría haber sacado. En los dos goles con Holanda pude hacer más. En el segundo de Mbappé también. En su penal también pude hacer más", sentenció el campeón del mundo con la Selección argentina.