¡Sorpresivo! Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Rosario Central anunció la salida de Ariel Holan como entrenador. Los motivos que habrían motivado al DT a salir del club

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga

Una sorpresiva noticia sacudió al mundo de Rosario Central al anunciarse la salida de Ariel Holan como DT del equipo campeón de la Liga 2025 (fue el mejor de la Tabla Anual). El profesor no continuará en el club para la temporada 2026 donde el Canalla disputará Copa Libertadores, Copa Argentina y el torneo doméstico.

Con un escueto comunicado, Rosario Central despidió en sus redes a Ariel Holan quien abandonó de manera inesperada el cargo que asumió hace poco más de un año, en noviembre del 2024. Cuando todo indicaba que arreglaría su continuidad en el rol de la conducción técnica, el ex DT de Defensa y Justicia bajó la persiana en el Canalla y se despidió.

Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central.

Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

En las redes sociales del club, el mensaje de despedida de Ariel Holan rezó lo siguiente: "Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre".

El motivo tendría que ver con desacuerdos en algunos ítems en la renovación de su contrato, sumado a las discrepancias en materia del proyecto deportivo que tenía en mente Ariel Holan para disputar la Copa Libertadores en el 2026 junto a los otros torneos. De hecho, algunos jugadores a los que se les terminaba el contrato a fin de año no avanzaron en la negociación de su continuidad por los cortocircuitos entre la dirigencia y el entrenador.

Ariel Holan estuvo al frente del equipo durante el transcurso de 42 encuentros en los que cosechó 22 victorias, 13 empates y 7 derrotas.

Rosario Central cierra de esta ingrata manera una temporada que fue de luces y buen fútbol pese a la eliminación ante Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura. Como campeón de la Liga 2025 siendo el mejor de la Tabla Anual, el Canalla deberá salir al mercado de entrenadores a buscar un entrenador que conduzca el barco que tiene nada más ni nada menos que al vigente campeón del mundo, Ángel Di María.

