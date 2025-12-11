¡Sorpresivo! Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

El motivo tendría que ver con desacuerdos en algunos ítems en la renovación de su contrato, sumado a las discrepancias en materia del proyecto deportivo que tenía en mente Ariel Holan para disputar la Copa Libertadores en el 2026 junto a los otros torneos. De hecho, algunos jugadores a los que se les terminaba el contrato a fin de año no avanzaron en la negociación de su continuidad por los cortocircuitos entre la dirigencia y el entrenador.

Ariel Holan estuvo al frente del equipo durante el transcurso de 42 encuentros en los que cosechó 22 victorias, 13 empates y 7 derrotas.

Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año.

Rosario Central cierra de esta ingrata manera una temporada que fue de luces y buen fútbol pese a la eliminación ante Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura. Como campeón de la Liga 2025 siendo el mejor de la Tabla Anual, el Canalla deberá salir al mercado de entrenadores a buscar un entrenador que conduzca el barco que tiene nada más ni nada menos que al vigente campeón del mundo, Ángel Di María.