¿Viaja o no? La decisión de Verón a horas de la final y tras la sanción del Tribunal de Disciplina

Verón alentará a Estudiantes desde la tribuna

El pasillo que los jugadores de Estudiantes de La Plata le hicieron a los de Rosario Central, de espaldas, sigue dando que hablar. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino señaló como culpable a Juan Sebastián Verón y, como consecuencia, la Brujita fue suspendida por seis meses.

Al verse imposibilitado de poder cumplir con sus funciones como presidente del Pincha, el mandamás del elenco platense tomó una importante decisión: viajará a Santiago del Estero y seguirá el duelo desde la tribuna.

Esto se dará en un escenario particular, ya que es la tierra de Pablo Toviggino. El ladero de Chiqui Tapia, Tesorero de AFA y con quien ha tenido más de un picante cruce en el último tiempo.

Juan Sebastián Verón.jpg Juan Sebastián Verón fue suspendido y vivirá la final desde la tribuna.

Verón irá al TAS por su sanción

Puertas adentro consideran que la determinación del ente madre del fútbol argentino fue arbitraria y es por esto que desde Estudiantes de La Plata dirán presente ante el máximo tribunal deportivo.

Esto con el objetivo de que Sebastián Verón reciba la disminución de sus sanción y, como consecuencia, pueda cumplir con sus funciones como el máximo responsable del elenco platense.