Copa Argentina: los rivales de los mendocinos con Independiente Rivadavia defendiendo el título

Las autoridades confirmaron una noticia que fue bien recibida por los fanáticos del fútbol argentino: se incorporará el VAR desde los octavos de final, mientras que en ediciones anteriores solo se utilizaba en la final. La decisión apunta a que el arbitraje cuente con asistencia tecnológica en casi todo el torneo, con el objetivo de garantizar resultados justos y evitar desconfianza en la labor de los colegiados.

vila copa 2 Daniel Vila, presidente de la Lepra, tiene en sus manos a los campeones de la Copa Argentina.

La Lepra mendocina deberá jugar nuevamente contra Estudiantes de Buenos Aires, equipo que venció en 32avos de final en la edición de 2025 por 1 a 0 gracias al gol convertido por el defensor Alejo Osella. El otro equipo mendocino que está en Primera División es Gimnasia y Esgrima y el azar decidió que enfrente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Además, Mendoza tiene dos plazas en la Primera Nacional: Godoy Cruz y el Deportivo Maipú. Al Tomba le tocó jugar contra Deportivo Morón, mientras que el Cruzado deberá enfrentar al Deportivo Riestra.

De esta manera el Cruzado rememorará la final del reducido 2023 donde el Malevo se impuso por 1 a 0 y se quedó con el ascenso a la Primera División del fútbol argentino. El partido estuvo lleno de polémicas y el equipo mendocino sufrió algunas decisiones arbitrales cuestionables ya que Riestra abusó del fútbol violento.

Deportivo Riestra - Deportivo Maipú Por Copa Argentina se enfrentarán los finalistas del Reducido de 2023.

Fue así que el árbitro Darío Herrera solo le sacó tarjeta amarilla a Lázaro Romero cuando el jugador de la lata energética pegó una brutal patada desde atrás sin ninguna intención de disputar la pelota y, más tarde, Eric Tovo le pegó un codazo a Gonzalo Klusener que - según el colegiado - no debió ser sancionado con una amonestación.

Los cruces de los equipos mendocinos por Copa Argentina

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA).

vs. Estudiantes (BA). Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta.

vs. Gimnasia y Tiro de Salta. Godoy Cruz vs. Deportivo Morón.

vs. Deportivo Morón. Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú.

copa argentina 1

Todos los cruces de la Copa Argentina