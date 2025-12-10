La Copa Argentina ya puso primera con el sorteo de las llaves, que promete duelos de primer nivel en un torneo instalado en el calendario del fútbol argentino y que otorga premios económicos en cada clasificación, además del boleto a la Copa Libertadores.
Copa Argentina: los rivales de los mendocinos con Independiente Rivadavia defendiendo el título
La ceremonia fue transmitida por el canal de YouTube de la AFA donde se sortearon las llaves de la Copa Argentina que comienza con los partidos correspondientes a los 32avos de final. La decimocuarta edición tendrá como encargado del partido inicial a Independiente Rivadaviaporque son los actuales campeones del certamen federal.
Las autoridades confirmaron una noticia que fue bien recibida por los fanáticos del fútbol argentino: se incorporará el VAR desde los octavos de final, mientras que en ediciones anteriores solo se utilizaba en la final. La decisión apunta a que el arbitraje cuente con asistencia tecnológica en casi todo el torneo, con el objetivo de garantizar resultados justos y evitar desconfianza en la labor de los colegiados.
La Lepra mendocina deberá jugar nuevamente contra Estudiantes de Buenos Aires, equipo que venció en 32avos de final en la edición de 2025 por 1 a 0 gracias al gol convertido por el defensor Alejo Osella. El otro equipo mendocino que está en Primera División es Gimnasia y Esgrima y el azar decidió que enfrente a Gimnasia y Tiro de Salta.
Además, Mendoza tiene dos plazas en la Primera Nacional: Godoy Cruz y el Deportivo Maipú. Al Tomba le tocó jugar contra Deportivo Morón, mientras que el Cruzado deberá enfrentar al Deportivo Riestra.
Los cruces de los equipos mendocinos por Copa Argentina
Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA).
Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta.