Deportivo Maipú anunció a su primer refuerzo de cara al torneo de la Primera Nacional

Juan Pablo Gobetto fue dirigido por el entrenador del Deportivo Maipú Alexis Matteo en Alvarado de Mar del Plata y Juventud Unida de San Luis y ya se sumó a las prácticas con su nuevo equipo.

Deportivo Maipú, que sufrió la salida del defensor de Luciano Paredes -se incorporó a Gimnasia y Esgrima-, confirmó la continuidad de de Juan Pablo De La Reta, Juan Manuel Sánchez y Franco Saccone.

Víctor Barrera firmó su primer contrato profesional con Deportivo Maipú

Además, otro de los jugadores juveniles que debutó en la temporada pasada en el club maipucino, firmó su primer contrato como profesional. Se trata del atacante Víctor Barrera, quien puso el gancho hasta el 2028.

Las bajas del Deportivo Maipú

Son varios los jugadores que se alejaron del Deportivo Maipú de cara a año entrante. Ellos son Ignacio Pietrobono, Matías Villarreal, Iván Sandoval, Lucas Vallejo, Pío Bonacci, Rubens Sambueza, Emiliano Ozuna, Luciano Paredes y Marco Campagnaro, quienes acordaron sus salidas del club de calle Vergara.

El 22 de diciembre se sortea el fixture de la Primera Nacional

El torneo de la Primera Nacional arranca el 6 de febrero. El certamen se dividirá en dos zonas y los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta.

El sorteo de las zonas para el 2026 está previsto para el próximo lunes 22 de diciembre.