Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Fútbol

Deportivo Maipú anunció a su primer refuerzo de cara al torneo de la Primera Nacional

Deportivo Maipú abrochó la llegada de Juan Pablo Gobetto, el volante que fue dirigido por Alexis Matteo en Juventud Unida de San Luis y Alvarado de Mar del Plata

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Juan Pablo Gobetto es el primer refuerzo del Deportivo Maipú para el torneo de la Primera Nacional.

Juan Pablo Gobetto es el primer refuerzo del Deportivo Maipú para el torneo de la Primera Nacional.

Foto: Prensa Deportivo Maipú

Deportivo Maipú sumó a su primer refuerzo este sábado de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional. Se trata del volante mendocino Juan Pablo Gobetto, quien viene de jugar en Alvarado de Mar del Plata, que firmó su contrato con el Cruzado.

Alexis Matteo
Alexis Matteo volverá a dirigir a Juan Pablo Gobetto.

Alexis Matteo volverá a dirigir a Juan Pablo Gobetto.

El volante de 29 años, que se inició en Gimnasia y Esgrima, llega para reforzar el mediocampo, además en su trayectoria defendió las camisetas de Mitre de Santiago del Estero y Juventud Unida de San Luis.

En las redes sociales el club Deportivo Maipú confirmó la contratación del jugador que llega a préstamo por los próximos 12 meses con opción de compra.

Juan Pablo Gobetto fue dirigido por el entrenador del Deportivo Maipú Alexis Matteo en Alvarado de Mar del Plata y Juventud Unida de San Luis y ya se sumó a las prácticas con su nuevo equipo.

Juan pablo Gobetto Dep. Maipu.

Deportivo Maipú, que sufrió la salida del defensor de Luciano Paredes -se incorporó a Gimnasia y Esgrima-, confirmó la continuidad de de Juan Pablo De La Reta, Juan Manuel Sánchez y Franco Saccone.

Víctor Barrera firmó su primer contrato profesional con Deportivo Maipú

Además, otro de los jugadores juveniles que debutó en la temporada pasada en el club maipucino, firmó su primer contrato como profesional. Se trata del atacante Víctor Barrera, quien puso el gancho hasta el 2028.

Las bajas del Deportivo Maipú

Son varios los jugadores que se alejaron del Deportivo Maipú de cara a año entrante. Ellos son Ignacio Pietrobono, Matías Villarreal, Iván Sandoval, Lucas Vallejo, Pío Bonacci, Rubens Sambueza, Emiliano Ozuna, Luciano Paredes y Marco Campagnaro, quienes acordaron sus salidas del club de calle Vergara.

El 22 de diciembre se sortea el fixture de la Primera Nacional

El torneo de la Primera Nacional arranca el 6 de febrero. El certamen se dividirá en dos zonas y los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta.

El sorteo de las zonas para el 2026 está previsto para el próximo lunes 22 de diciembre.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas