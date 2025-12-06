Deportivo Maipú anunció a su primer refuerzo de cara al torneo de la Primera Nacional

Deportivo Maipú sumó a su primer refuerzo este sábado de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional. Se trata del volante mendocino Juan Pablo Gobetto, quien viene de jugar en Alvarado de Mar del Plata, que firmó su contrato con el Cruzado.
Deportivo Maipú abrochó la llegada de Juan Pablo Gobetto, el volante que fue dirigido por Alexis Matteo en Juventud Unida de San Luis y Alvarado de Mar del Plata
El volante de 29 años, que se inició en Gimnasia y Esgrima, llega para reforzar el mediocampo, además en su trayectoria defendió las camisetas de Mitre de Santiago del Estero y Juventud Unida de San Luis.
En las redes sociales el club Deportivo Maipú confirmó la contratación del jugador que llega a préstamo por los próximos 12 meses con opción de compra.
Juan Pablo Gobetto fue dirigido por el entrenador del Deportivo Maipú Alexis Matteo en Alvarado de Mar del Plata y Juventud Unida de San Luis y ya se sumó a las prácticas con su nuevo equipo.
Deportivo Maipú, que sufrió la salida del defensor de Luciano Paredes -se incorporó a Gimnasia y Esgrima-, confirmó la continuidad de de Juan Pablo De La Reta, Juan Manuel Sánchez y Franco Saccone.
Además, otro de los jugadores juveniles que debutó en la temporada pasada en el club maipucino, firmó su primer contrato como profesional. Se trata del atacante Víctor Barrera, quien puso el gancho hasta el 2028.
Son varios los jugadores que se alejaron del Deportivo Maipú de cara a año entrante. Ellos son Ignacio Pietrobono, Matías Villarreal, Iván Sandoval, Lucas Vallejo, Pío Bonacci, Rubens Sambueza, Emiliano Ozuna, Luciano Paredes y Marco Campagnaro, quienes acordaron sus salidas del club de calle Vergara.
El torneo de la Primera Nacional arranca el 6 de febrero. El certamen se dividirá en dos zonas y los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta.
El sorteo de las zonas para el 2026 está previsto para el próximo lunes 22 de diciembre.