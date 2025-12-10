Independiente Rivadavia ya conoce a sus rivales en la Liga Profesional

Independiente Rivadavia tiene - casi - la obligación de clasificar entre los ocho primeros de su grupo porque en elTorneo Apertura 2025 lo logró al quedar sexto (cayó en octavos de final frente a Independiente de Avellaneda por 1 a 0 en un partidazo), pero en el Torneo Clausura no logró conseguir el boleto a los playoffs.
No es una excusa, pero es entendible: mientras disputaba la Liga Profesional la Lepra estaba con sus esperanzas y esfuerzos enfocados en la Copa Argentina y vaya que valió la pena descuidar el torneo doméstico. Finalmente quedó penúltimo en el Grupo A (en la posición 14) y a cinco puntos de la zona de clasificación.
Los rivales de Independiente Rivadavia
La Lepra mendocina será parte del Grupo B y tendrá que enfrentar a los siguientes equipos:
Aldosivi.
Argentinos Juniors.
Atlético Tucumán.
Banfield.
Barracas Central.
Belgrano.
Estudiantes (Río Cuarto).
Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Huracán.
Racing.
River Plate.
Rosario Central.
Sarmiento (Junín).
Tigre.
La posición de Independiente Rivadavia en la tabla de promedios
La Lepra mendocina comenzará a dividir por tres torneos por primera vez ya que la tabla de promedios del 2025 contemplaba los torneos de 2023, 2024 y el actual; mientras que Independiente Rivadavia ascendió en 2023.
En su primer torneo en Primera División sumó 46 puntos y en su segundo torneo acumuló 43; de esta manera tiene 89 puntos en 73 partidos y comenzará el 2026 con un promedio de 1.219, una ubicación significativamente superior a los 1.000 de Instituto.