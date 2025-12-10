Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia ya conoce a sus rivales en la Liga Profesional

La AFA definió los grupos de la Liga Profesional en el predio de Ezeiza; estos son los rivales de Independiente Rivadavia para el Torneo Apertura y Clausura

Emanuel Trilla Donoso
Independiente Rivadavia buscará volver a clasificar a los playoffs de la Liga Profesional.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Independiente Rivadavia tiene - casi - la obligación de clasificar entre los ocho primeros de su grupo porque en el Torneo Apertura 2025 lo logró al quedar sexto (cayó en octavos de final frente a Independiente de Avellaneda por 1 a 0 en un partidazo), pero en el Torneo Clausura no logró conseguir el boleto a los playoffs.

No es una excusa, pero es entendible: mientras disputaba la Liga Profesional la Lepra estaba con sus esperanzas y esfuerzos enfocados en la Copa Argentina y vaya que valió la pena descuidar el torneo doméstico. Finalmente quedó penúltimo en el Grupo A (en la posición 14) y a cinco puntos de la zona de clasificación.

hinchas-independiente-rivadavia-2
Independiente Rivadavia volverá a disputar la Liga Profesional.

Los rivales de Independiente Rivadavia

La Lepra mendocina será parte del Grupo B y tendrá que enfrentar a los siguientes equipos:

  • Aldosivi.
  • Argentinos Juniors.
  • Atlético Tucumán.
  • Banfield.
  • Barracas Central.
  • Belgrano.
  • Estudiantes (Río Cuarto).
  • Gimnasia y Esgrima de La Plata.
  • Huracán.
  • Racing.
  • River Plate.
  • Rosario Central.
  • Sarmiento (Junín).
  • Tigre.
fiesta-independiente-rivadavia-8
Independiente Rivadavia y el amuleto tatuado en uno de sus hinchas.

La posición de Independiente Rivadavia en la tabla de promedios

La Lepra mendocina comenzará a dividir por tres torneos por primera vez ya que la tabla de promedios del 2025 contemplaba los torneos de 2023, 2024 y el actual; mientras que Independiente Rivadavia ascendió en 2023.

En su primer torneo en Primera División sumó 46 puntos y en su segundo torneo acumuló 43; de esta manera tiene 89 puntos en 73 partidos y comenzará el 2026 con un promedio de 1.219, una ubicación significativamente superior a los 1.000 de Instituto.

