De la mano de una mendocina, Las Leoncitas son finalistas del Mundial

hockey (12) Milagros Alastra y el corto, garantía en Las Leoncitas. CAH

Lo bueno y lo malo de Las Leoncitas

En lo que va de la historial, el Mundial Junior de hockey sobre césped femenino se disputó en 11 ocasiones, con un datazo a favor de Las Leoncitas: llegaron a siete finales. El dato negativo es que de las cuatro definiciones perdidas, tres fueron contra Países Bajos, el rival que volverán a enfrentar este domingo (la otra vs Corea del Sur).

El antecedente reciente con Países Bajos

Coincidencias activadas, Las Leoncitas volverán a jugar contra el rival de toda la vida, una vez más. Casualmente, volverá a reeditarse la misma definición que en 2023 y la misma sede. En aquél entonces, Argentina lo ganaba 2 a 0 con goles de Díaz (integra el plantel actual) y Raposo pero las naranjas igualaron el resultado y lo ganaron en penales. La mendocina Malena Sabez era parte de ese plantel.

Arrancó la Pro League

En Santiago del Estero, Las Leonas y Los Leones levantaron el telón de la Pro League. Los caballeros vencieron en penales australianos a Países Bajos tras igualar 1 a 1, mientras que las damas se miden con Alemania.