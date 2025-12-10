De la mano de una mendocina, Las Leoncitas son finalistas del Mundial

Las Leoncitas son finalistas, una vez más, de un Mundial Junior femenino de hockey sobre césped. Tras una enorme actuación colectiva, las chicas derrotaron a China por 3 a 0 y ahora van ante Países Bajos, eterno rival, reeditando la misma definición que en el 2023.
La llave que abrió el camino se llama Milagros Alastra. Con sus lentes marca registrada y un corto letal, el diamante de la Unviersidad de Cuyo marcó un doblete para abrir un camino que estaba complicado. De hecho, el primer tanto de la mendocina llegó en el tercer cuarto (Zoe Díaz marcó el 2 a 0 parcial).
De esta manera, Las Leoncitas vuelven a meterse en una final de un Mundial de la categoría, instancia que alcanzaron por séptima vez y buscarán el tercer título de la historia tras las coronas logradas en España Terrasa 1993 y, casualmetne, en Chile 2016.
Lo bueno y lo malo de Las Leoncitas
En lo que va de la historial, el Mundial Junior de hockey sobre césped femenino se disputó en 11 ocasiones, con un datazo a favor de Las Leoncitas: llegaron a siete finales. El dato negativo es que de las cuatro definiciones perdidas, tres fueron contra Países Bajos, el rival que volverán a enfrentar este domingo (la otra vs Corea del Sur).
El antecedente reciente con Países Bajos
Coincidencias activadas, Las Leoncitas volverán a jugar contra el rival de toda la vida, una vez más. Casualmente, volverá a reeditarse la misma definición que en 2023 y la misma sede. En aquél entonces, Argentina lo ganaba 2 a 0 con goles de Díaz (integra el plantel actual) y Raposo pero las naranjas igualaron el resultado y lo ganaron en penales. La mendocina Malena Sabez era parte de ese plantel.
Arrancó la Pro League
En Santiago del Estero, Las Leonas y Los Leones levantaron el telón de la Pro League. Los caballeros vencieron en penales australianos a Países Bajos tras igualar 1 a 1, mientras que las damas se miden con Alemania.