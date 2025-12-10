Los Leoncitos, con un mendocino, terminaron cuartos en Mundial de Hockey junior

En Chennai, el conjunto argentino perdió 4 a 2 con India pese a que llegó a tener una ventaja de 2 a 0 con los goles de Nicolás Rodríguez y Santiago Fernández, ya que los dueños de casa lo dieron vuelta con 4 tantos (3 desde el córner corto) en el último cuarto.

leoncitos 1 Los Leoncitos no pudieron con India en el Mundial de Hockey.

De esta manera Los Leoncitos se despiden del Mundial de Hockey junior tras habr sido semifinalistas por cuarta vez en la historia después de los títulos logrados en 2005 en Rotterdam y en 2021 en Bubaneshwar, además de haber sido finalista en Hobart, en 2001.