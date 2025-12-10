Inicio Ovación Hockey sobre césped Los Leoncitos
Los Leoncitos, con un mendocino, terminaron cuartos en Mundial de Hockey junior

Los Leoncitos, con el mendocino Lautaro Martínez, cayeron ante los locales y terminaron cuartos en el Mundial de Hockey junior que se jugó en India.

Por UNO
Los Leoncitos terminaron cuartos.

Los Leoncitos, con el mendocino Lautaro Martínez, cayeron ante los locales y terminaron cuartos en el Mundial de Hockey sobre césped masculino junior que se jugó en India.

En Chennai, el conjunto argentino perdió 4 a 2 con India pese a que llegó a tener una ventaja de 2 a 0 con los goles de Nicolás Rodríguez y Santiago Fernández, ya que los dueños de casa lo dieron vuelta con 4 tantos (3 desde el córner corto) en el último cuarto.

Los Leoncitos no pudieron con India en el Mundial de Hockey.

De esta manera Los Leoncitos se despiden del Mundial de Hockey junior tras habr sido semifinalistas por cuarta vez en la historia después de los títulos logrados en 2005 en Rotterdam y en 2021 en Bubaneshwar, además de haber sido finalista en Hobart, en 2001.

Argentina pasó invicta la fase de grupos venciendo a Japón (4-1), empatando con Nueva Zelanda (3-3) y superando a China (3-1), luego le ganó a Países Bajos (1-0) y cayó en la semifinal frente a España (2-1).

El Mundial de Hockey sobre césped junior masculino

El Mundial de Hockey junior que se jugó en India fue el 14to. del historial y tuvo como sedes las ciudades de Chennai y Madurai, en la región de Tamil Nadu.

Alemania se consagró campeón por octava vez tras ganarle 3 a 2 en los penales australianos a España después de haber igualado 1 a 1.

