Las Leoncitas vencieron a Alemania y son semifinalistas del Mundial de Hockey Sub 21

Las mendocinas Sol Guignet y Milagros Alastra integran el plantel argentino, mientras que Luciana Peralta está en la capital chilena como jugadora de reserva.

Las Leoncitas, otra vez entre los cuatro mejores equipos del mundo

Es la octava vez en 11 ediciones que Las Leoncitas están entre las cuatro mejores del Mundial de Hockey sobre césped junior femenino.

El representativo nacional fue campeón en Terrasa (España) 1993 y Santiago de Chile 2016, fue finalista en Buenos Aires 2001, Boston 2009, Monchengladbach 2013 y Santiago de Chile 2023 y se ubicó tercero en Seongnam (Corea del Sur) 1997.