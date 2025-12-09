Inicio Ovación Hockey sobre césped Las Leoncitas
Mundial de Hockey sobre césped

Las Leoncitas vencieron a Alemania y son semifinalistas del Mundial de Hockey Sub 21

Las Leoncitas, con dos mendocinas, vencieron a Alemania y se metieron en las semifinales del Mundial de Hockey sobre césped junior femenino.

Argentina es semifinalista.

Las Leoncitas, con dos mendocinas en el plantel, vencieron por 2 a 1 a Alemania, mantuvieron su invicto y se metieron en las semifinales del Mundial de Hockey sobre césped junior femenino que se juega en Santiago de Chile.

Juana Castellaro y Victoria Falasco marcaron los goles del seleccionado nacional que irá en busca de un lugar en la final este miércoles 10 de diciembre cuando enfrente a China, desde las 18.

Las Leoncitas est&aacute;n una vez m&aacute;s en semifinales del Mundial de Hockey.

Las Leoncitas están una vez más en semifinales del Mundial de Hockey.

Las chinas batieron por 5 a 3 a Australia, mientras que los otros semifinalistas son Países Bajos y Bélgica tras imponerse respectivamente a Inglaterra (8-2) y Estados Unidos (4-1).

Las mendocinas Sol Guignet y Milagros Alastra integran el plantel argentino, mientras que Luciana Peralta está en la capital chilena como jugadora de reserva.

Las Leoncitas, otra vez entre los cuatro mejores equipos del mundo

Es la octava vez en 11 ediciones que Las Leoncitas están entre las cuatro mejores del Mundial de Hockey sobre césped junior femenino.

El representativo nacional fue campeón en Terrasa (España) 1993 y Santiago de Chile 2016, fue finalista en Buenos Aires 2001, Boston 2009, Monchengladbach 2013 y Santiago de Chile 2023 y se ubicó tercero en Seongnam (Corea del Sur) 1997.

