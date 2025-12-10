Cómo les fue a Los Leones y Las Leonas en el arranque de la Pro League, en Santiago del Estero

Las Leonas dirigidas por Fernando Ferrara se enfrentarán este miércoles a Alemania y el jueves con Países Bajos, campeón vigente, al tiempo que los Leones se medirán este jueves con el debutante Pakistán.

La séptima edición del certamen de hockey sobre césped que reúne a los mejores seleccionados del mundo comenzó con Argentina actuando como local en Santiago del Estero, donde el seleccionado femenino jugará 4 partidos ante Alemania y Países Bajos, mientras que los varones se medirán, también en 4 partidos, con Pakistán y Países Bajos.

La temporada 2025-26 de la Pro League se extenderá hasta el 28 de junio de 2026 en diez países y los campeones obtendrán la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Pro League en Santiago del Estero

Martes 9 de diciembre

Países Bajos 5 - Pakistán 2 (Masc.)

Alemania 0 - Países Bajos 2 (Fem.)

Miércoles 10 de diciembre

Argentina 1 (4) - Países Bajos 1 (2) (Masc.)

21.30 Argentina vs. Alemania (Fem.) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Jueves 11 de diciembre

18.55 Argentina vs. Pakistán (Masc.) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

21.30 Argentina vs. Países Bajos (Fem.) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Viernes 12 de diciembre

19 Pakistán vs. Países Bajos (Masc.) // ESPN en Disney+ Plan Premium

21.30 Países Bajos vs. Alemania (Fem.) // ESPN en Disney+ Plan Premium

Sábado 13 de diciembre

18.55 Argentina vs. Países Bajos (Masc) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

21.30 Argentina vs. Alemania (Fem) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Domingo 14 de diciembre