Hockey sobre césped

Cómo les fue a Los Leones y Las Leonas en el arranque de la Pro League, en Santiago del Estero

Los Leones empataron con Países Bajos en el debut en la Pro League, en Santiago del Estero.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Leones empezaron bien.

En Santiago del Estero, Los Leones empataron con Países Bajos en el debut en la edición 2025/26 de la Pro League donde Las Leonas jugarán este miércoles frente a Alemania.

Los dirigidos por Lucas Rey lograron un meritorio empate ante los neerlandeses, campeones vigentes, y le sumaron un punto extra por imponerse en los penales australianos.

leones 1

Lucas Toscani marcó el gol de Argentina y Thierry Brinkman hizo el de Países Bajos, mientras que en los shootouts marcaron Tomás Domene, Toscani, Lucio Méndez y Bautista Capurro; mientras que Jorrit Croon y Thijs Van Dam descontaron para los visitantes y el arquero argentino Tomás Santiago atajó los intentos de De Mol y Brinkman.

Las Leonas dirigidas por Fernando Ferrara se enfrentarán este miércoles a Alemania y el jueves con Países Bajos, campeón vigente, al tiempo que los Leones se medirán este jueves con el debutante Pakistán.

La séptima edición del certamen de hockey sobre césped que reúne a los mejores seleccionados del mundo comenzó con Argentina actuando como local en Santiago del Estero, donde el seleccionado femenino jugará 4 partidos ante Alemania y Países Bajos, mientras que los varones se medirán, también en 4 partidos, con Pakistán y Países Bajos.

La temporada 2025-26 de la Pro League se extenderá hasta el 28 de junio de 2026 en diez países y los campeones obtendrán la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Pro League en Santiago del Estero

Martes 9 de diciembre

  • Países Bajos 5 - Pakistán 2 (Masc.)
  • Alemania 0 - Países Bajos 2 (Fem.)

Miércoles 10 de diciembre

  • Argentina 1 (4) - Países Bajos 1 (2) (Masc.)
  • 21.30 Argentina vs. Alemania (Fem.) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Jueves 11 de diciembre

  • 18.55 Argentina vs. Pakistán (Masc.) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium
  • 21.30 Argentina vs. Países Bajos (Fem.) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Viernes 12 de diciembre

  • 19 Pakistán vs. Países Bajos (Masc.) // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 21.30 Países Bajos vs. Alemania (Fem.) // ESPN en Disney+ Plan Premium

Sábado 13 de diciembre

  • 18.55 Argentina vs. Países Bajos (Masc) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium
  • 21.30 Argentina vs. Alemania (Fem) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Domingo 14 de diciembre

  • 18.55 Argentina vs. Pakistán (Masc.) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium
  • 21.30 Argentina vs. Países Bajos (Fem.) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

