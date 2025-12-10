Cómo les fue a Los Leones y Las Leonas en el arranque de la Pro League, en Santiago del Estero

En Santiago del Estero, Los Leones empataron con Países Bajos en el debut en la edición 2025/26 de la Pro League donde Las Leonas jugarán este miércoles frente a Alemania.
Los dirigidos por Lucas Rey lograron un meritorio empate ante los neerlandeses, campeones vigentes, y le sumaron un punto extra por imponerse en los penales australianos.
Lucas Toscani marcó el gol de Argentina y Thierry Brinkman hizo el de Países Bajos, mientras que en los shootouts marcaron Tomás Domene, Toscani, Lucio Méndez y Bautista Capurro; mientras que Jorrit Croon y Thijs Van Dam descontaron para los visitantes y el arquero argentino Tomás Santiago atajó los intentos de De Mol y Brinkman.
Las Leonas dirigidas por Fernando Ferrara se enfrentarán este miércoles a Alemania y el jueves con Países Bajos, campeón vigente, al tiempo que los Leones se medirán este jueves con el debutante Pakistán.
La séptima edición del certamen de hockey sobre césped que reúne a los mejores seleccionados del mundo comenzó con Argentina actuando como local en Santiago del Estero, donde el seleccionado femenino jugará 4 partidos ante Alemania y Países Bajos, mientras que los varones se medirán, también en 4 partidos, con Pakistán y Países Bajos.
La temporada 2025-26 de la Pro League se extenderá hasta el 28 de junio de 2026 en diez países y los campeones obtendrán la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
