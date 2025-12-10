Independiente Rivadavia podría enfrentar a 5 de los 6 equipos que eliminó en la Copa Argentina 2025

El gol en aquella jornada llegó gracias al gran cabezazo de Alejo Osella cuando el reloj marcaba 17 minutos de la primera etapa. Gonzalo Marinelli, quien terminó siendo héroe en la final, disputó ese día su único partido como titular en la temporada.

El camino de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2026

Independiente Rivadavia debutará ante el mismo rival que tuvo su puntapié inicial en la edición 2025. Pero esto no es todo, ya que si logra avanzar de fase podría seguir encontrándose con viejos conocidos.

En caso de lograr imponerse ante Estudiantes de Caseros, la Lepra tiene la posibilidad de verse las caras con Tigre en los 16avos de final. Recordemos que en la actual temporada enfrentó a los de Victoria en los cuartos.

Pero esto no es todo. Si los resultados acompañan al equipo de Alfredo Berti, un posible rival en octavos de final sería River, a quien eliminó a través de la tanda de penales el pasado viernes 24 de octubre en semifinales.

Cuadro Copa Argentina 2026 Así se jugará la Copa Argentina 2026.

Platense, a quien Independiente Rivadavia se cruzó en su camino en la etapa de 16avos de final (le ganó por penales en cancha de Newell's), sería un hipotético rival en semifinales de la edición 2026.

Por último, quien se encuentra nuevamente del otro lado del cuadro es Argentinos Juniors. El Bicho, a quien el Azul eliminó en la final de la Copa Argentina 2025, no podrá verse las caras con su verdugo hasta una posible duelo por el título.

Central Córdoba de Rosario, a quien la Lepra venció agónicamente en octavos de final, es el único de los rivales de la temporada 2025 que no logró clasificar para la nueva edición del torneo.