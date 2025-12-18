De igual manera el combinado nacional tiene unos partidos iniciales sumamente accesibles ya que será parte del grupo J que compartirá con Argelia, Austria y Jordania; es así que el fixture determinó los siguientes partidos:

vs Argelia: 16/6/2026.

vs Austria: 22/6/2026.

vs Jordania: 27/6/2026.

Diego Maradona - Estadio Azteca - México.jpg Sobre la Copa del Mundo de 1986 la AFA resaltó la figura de Diego Maradona.

La AFA difundió un emotivo video por las tres Copas del Mundo de la Selección argentina

En el tercer aniversario de la Copa del Mundo obtenida en Qatar en 2022 la AFA realizó un video que invita a viajar en el tiempo para recordar los tres campeonatos mundiales logrados. En las imágenes se pueden ver los tres trofeos alcanzados y la leyenda "la Copa no se toca", haciendo referencia a que solo los campeones pueden sujetarla.

Sin embargo, nos invita a viajar en el tiempo porque "hoy toca recordar". Es así que el protagonista del video hace contacto con cada una de las Copas del Mundo y recuerda lo que vivió en los tres momentos históricos.

En 1978 aparece el goleador Mario Kempes y el glorioso Pato Fillol, además de evocar que hubo un papelito por cada latido; luego viaja hasta 1986 con la imagen de Diego Maradona como abanderado absoluto y la figura de Carlos Salvador Bilardo en la dirección técnica.

Para finalizar celebra "la tercera" haciendo hincapié en que se trata de "cuando los argentinos nos unimos" y pone en valor la figura de Lionel Messi y, sobre todo, la del hincha argentino que salió a las calles para celebrar un trofeo que necesitábamos como sociedad y como hinchas del deporte más hermoso de todos.

Embed Brindemos con nuestras copas más lindas



¡Feliz aniversario! Volvamos Unidos a Estados Unidos... pic.twitter.com/ELigdax40h — Selección Argentina (@Argentina) December 18, 2025

Además, el video de la AFA invita a soñar al rezar: "Volvamos a unidos a Estados Unidos".