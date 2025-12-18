La AFA difundió un emotivo video por las tres Copas del Mundo de la Selección argentina

En las imágenes se puede ver cómo el trofeo más lindo de todos funciona como una máquina del tiempo trasladándonos a tres momentos históricos donde el conjunto nacional logró levantarlo: 1978, 1986 y 2022.
La AFA sueña con la cuarta
El 11 de junio de 2026 comenzará el Mundial donde la Selección argentina buscará alzarse con su cuarta Copa del Mundo, situación que parece difícil porque la cita máxima del fútbol amplió la cantidad de equipos de 32 a 48 entonces esto obligó a que los playoffs comiencen en dieciseisavos de final en vez de octavos.
De igual manera el combinado nacional tiene unos partidos iniciales sumamente accesibles ya que será parte del grupo J que compartirá con Argelia, Austria y Jordania; es así que el fixture determinó los siguientes partidos:
vs Argelia: 16/6/2026.
vs Austria: 22/6/2026.
vs Jordania: 27/6/2026.
En el tercer aniversario de la Copa del Mundo obtenida en Qatar en 2022 la AFA realizó un video que invita a viajar en el tiempo para recordar los tres campeonatos mundiales logrados. En las imágenes se pueden ver los tres trofeos alcanzados y la leyenda "la Copa no se toca", haciendo referencia a que solo los campeones pueden sujetarla.
Sin embargo, nos invita a viajar en el tiempo porque "hoy toca recordar". Es así que el protagonista del video hace contacto con cada una de las Copas del Mundo y recuerda lo que vivió en los tres momentos históricos.
En 1978 aparece el goleador Mario Kempes y el glorioso Pato Fillol, además de evocar que hubo un papelito por cada latido; luego viaja hasta 1986 con la imagen de Diego Maradona como abanderado absoluto y la figura de Carlos Salvador Bilardo en la dirección técnica.
Para finalizar celebra "la tercera" haciendo hincapié en que se trata de "cuando los argentinos nos unimos" y pone en valor la figura de Lionel Messi y, sobre todo, la del hincha argentino que salió a las calles para celebrar un trofeo que necesitábamos como sociedad y como hinchas del deporte más hermoso de todos.