Nuevo comunicado de San Lorenzo: qué se decidió para salir de la crisis

Desde el Cuervo resolvieron que esta Asamblea se dé el próximo lunes 22 de diciembre, a las 18 horas, en el estadio Pedro Bidegain. Allí se elegirán 20 personas para integrar la Comisión Directiva transitoria y se someterá a debate un llamado a elecciones extraordinarias.

Las duras declaraciones de Moretti

El mandatario del Cuervo despachó toda su bronca en una entrevista con TyC Sports en la que, al referirse a la crisis institucional de San Lorenzo, aseguró "Lamentablemente en la Comisión Directiva metí muchos traidores. Ese fue el primer error que tuve, armé mal la CD, no así en la asamblea, donde hay gente que me quiere y son leales [...] Mucha gente quiere el lugar mío y por eso hacen este golpe de Estado".

"Yo hablo con presidentes, gente del Comité Ejecutivo, todos te dicen 'fuerza, adelante', La gente no es tonta, sabe que esto es un golpe de Estado, fíjense quién se quiere presentar a transitoria ahora", sentenció Marcelo Moretti señalando a Sergio Costantino y Matías Lammens. "Acefalía es la ausencia de la cabeza, la cabeza es Moretti y Moretti no renuncia, y hay dirigentes que lo acompañan".

En ese sentido, reforzó: "No es normal lo que pasa con mi persona, que salen todos los días malas noticias. ¿Por qué no dicen que pagué 15 millones de dólares de pasivo de la gestión anterior? ¿Que vendí por 25 millones de dólares y compré por 10 millones? ¿Que les renové a todos los jugadores que quedaban libres? ¿Que dejé un equipo de juveniles que vale un montón de plata?".

Sobre el video en el que se lo puede ver recibiendo coimas por un juvenil del club, Marcelo Moretti explicó displicente: "El video fue editado y armado, yo le metí una denuncia por extorsión a la persona que lo hizo".