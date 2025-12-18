Inicio Ovación Fútbol San Lorenzo
Nuevo comunicado de San Lorenzo: qué se decidió para salir de la crisis

En San Lorenzo tomaron una determinación para empezar a salir de la crisis de acefalía en la que quedó el club tras las masivas renuncias de la Comisión Directiva

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Se tomó la primera decisión en San Lorenzo para salir de la crisis institucional.

En San Lorenzo se viven días agitados. Una profunda crisis institucional atraviesa el Cuervo a raíz de la acefalía en la que fue declarado el club tras las masivas renuncias que se dieron en la última reunión de Comisión Directiva que se realizó este martes.

Este miércoles, Marcelo Moretti realizó fuertes declaraciones sobre el quiebre institucional de San Lorenzo y aseguró que el problema radica en que "mucha gente quiere el lugar" suyo "y por eso hacen este golpe de Estado". Christian Evangelista, dirigente por la oposición, explicó también a la prensa el por qué de las renuncias que decretaron la acefalía. "Marcelo (Moretti) insistió toda la tarde con pedir una licencia, la cual creímos que no era lo que debía hacer. Le pedimos encarecidamente que para destrabar esto renuncie y no lo quiso hacer. Esto obligó a que todos den su renuncia". Más tarde, desde el club publicaron un comunicado con la primera decisión para sallir de la crisis.

Marcelo Moretti - San Lorenzo
Marcelo Moretti es el principal apuntado en la crisis institucional de San Lorenzo.&nbsp;

El comunicado de San Lorenzo: qué se decidió para empezar a salir de la crisis

Este miércoles por la noche, desde San Lorenzo publicaron un comunicado para oficializar la acefalía en la que se encuentra subsumido el club y para hacer el llamado a la Asamblea Extraordinaria en la que se lleve a cabo la elección de una nueva Comisión Directiva Transitoria. Un primer paso para salir de la crisis.

Desde el Cuervo resolvieron que esta Asamblea se dé el próximo lunes 22 de diciembre, a las 18 horas, en el estadio Pedro Bidegain. Allí se elegirán 20 personas para integrar la Comisión Directiva transitoria y se someterá a debate un llamado a elecciones extraordinarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2001439608081400068?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2001439608081400068%7Ctwgr%5E325113d914f9a3c56d1b87f2f6ac5e3cfbc06419%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BQW50ZSBlbCBlc3RhZG8gZGUgYWNlZmFsw61hIGRlIGxhIENvbWlzacOzbiBEaXJlY3RpdmEgcHJvZHVjaWRhIGF5ZXIsIGVzdGUgbWnDqXJjb2xlcyBwb3IgbGEgdGFyZGUgbGEgTWVzYSBEaXJlY3RpdmEgZGUgbGEgQXNhbWJsZWEgZGUgUmVwcmVzZW50YW50ZXMgZGUgU29jaW9zL2FzIGRlIFNhbiBMb3JlbnpvIHNlIHJldW5pw7MgZW4gbGEgc2VkZSBkZSBBdmVuaWRhIExhIFBsYXRhIHkgcmVzb2x2acOzIHF1ZSBsYSBBc2FtYmxlYSBFeHRyYW9yZGluYXJpYSBwYXJhIGVsZWdpciBhIGxvcyAyMOKApiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVWRCaUlNeXdSUyI2BcGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1VkQmlJTXl3UlM8L2E2BPC9wPiZtZGFzaDsgU2FuIExvcmVuem8gKEBTYW5Mb3JlbnpvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NhbkxvcmVuem8vc3RhdHVzLzIwMDE0Mzk2MDgwODE0MDAwNjg2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BRGVjZW1iZXIgMTcsIDIwMjU8L2E2BPC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI2BPC9zY3JpcHQ2BCgo3D%3Fv%3D324266243e18bc4385239ff8b7688a3ds%3D8b2effc9e31330fe63835953bac26101&partner=&hide_thread=false

Las duras declaraciones de Moretti

El mandatario del Cuervo despachó toda su bronca en una entrevista con TyC Sports en la que, al referirse a la crisis institucional de San Lorenzo, aseguró "Lamentablemente en la Comisión Directiva metí muchos traidores. Ese fue el primer error que tuve, armé mal la CD, no así en la asamblea, donde hay gente que me quiere y son leales [...] Mucha gente quiere el lugar mío y por eso hacen este golpe de Estado".

"Yo hablo con presidentes, gente del Comité Ejecutivo, todos te dicen 'fuerza, adelante', La gente no es tonta, sabe que esto es un golpe de Estado, fíjense quién se quiere presentar a transitoria ahora", sentenció Marcelo Moretti señalando a Sergio Costantino y Matías Lammens. "Acefalía es la ausencia de la cabeza, la cabeza es Moretti y Moretti no renuncia, y hay dirigentes que lo acompañan".

En ese sentido, reforzó: "No es normal lo que pasa con mi persona, que salen todos los días malas noticias. ¿Por qué no dicen que pagué 15 millones de dólares de pasivo de la gestión anterior? ¿Que vendí por 25 millones de dólares y compré por 10 millones? ¿Que les renové a todos los jugadores que quedaban libres? ¿Que dejé un equipo de juveniles que vale un montón de plata?".

Sobre el video en el que se lo puede ver recibiendo coimas por un juvenil del club, Marcelo Moretti explicó displicente: "El video fue editado y armado, yo le metí una denuncia por extorsión a la persona que lo hizo".

