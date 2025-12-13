Cita judicial y coimas: Marcelo Moretti y ocho dirigentes de San Lorenzo, imputados por la Justicia

Marcelo Moretti.jpg

Marcelo Moretti, citado por el Ministerio Público Fiscal

El presidente actual de San Lorenzo, Marcelo Moretti, fue citado, junto a otros ocho dirigentes del club, al Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal. La cita es “a fin de ponerlos en conocimiento de los hechos que se le imputan y las pruebas obtenidas en su contra”, por no haber realizado una reunión de Comisión Directiva, que la Justicia había solicitado el 9 de octubre de este año.

Además del mandamás de la institución, fueron convocados los vicepresidentes Julio César Lopardo y Andrés Terzano, el secretario Martín Cigna, el prosecretario Alejandro Barros, el tesorero Leandro Goroyesky, la protesorera Carina Farias, el secretario de actas Alejandro Tamer y el intendente Juan Sagardoy. La convocatoria fue fijada para el próximo martes 16 de diciembre a las 13.

Con una causa en curso, en la que se lo investiga por el supuesto cobro de una coima de 25 mil dólares para garantizar la titularidad de un juvenil en las inferiores del club, nueve dirigentes de San Lorenzo, fueron convocados a presentarse al Ministerio Público Fiscal.

En un expediente que se abrió en octubre, con el título “Medidas Precautorias”, la Justicia determinó que la dirigencia debía tener una reunión extraordinaria, con Marcelo Moretti a la cabeza, dentro de las dos semanas siguientes, para tratar “las cuestiones pendientes que atañen a la vida institucional del club".

Además, la fiscalía cree que los dirigentes mencionados “han perjudicado los intereses del club por los incumplimientos contractuales de los jugadores del plantel de primera, la falta de renovación de contratos a juveniles y el encubrimiento de “eventuales desvíos de fondos y compromisos económicos asumidos sin respaldo documental”, así como también el hecho de no haber presentado los balances económicos de los años 2023 y 2024.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CrisPagliaro/status/1999445779078103332&partner=&hide_thread=false SE METE LA IGJ EN #SanLorenzo?

INTIMACIÓN FORMAL JUDICIAL A MORETTI.



Desde la Comisión Fiscalizadora se intimó formalmente a Marcelo Moretti a convocar, en el plazo de 72 hs., a reunión de CD en cumplimiento estricto de la orden judicial vigente. pic.twitter.com/LKXnYTDL0w — Cris Pagliaro (@CrisPagliaro) December 12, 2025

“Todo ello denota una maniobra intencional orientada a impedir la fiscalización del manejo económico, administrativo, ocultar operaciones gravosas y colocar en riesgo el patrimonio social”, cierra el decreto de la fiscal de primera instancia Celsa Ramírez.

La denuncia fue realizada por el abogado Daniel Stasevich, quien influye en la política de San Lorenzo hace algunos años, aunque no ejerció cargos en el club.