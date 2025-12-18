La excavación más profunda del planeta Tierra: un pozo que supera los 12.000 metros de profundidad

Durante casi dos décadas, el pozo fue avanzando capa por capa, perforando rocas cada vez más antiguas. En 1989 alcanzó su profundidad máxima, 12.262 metros, más de doce kilómetros bajo la superficie del planeta Tierra. Para ponerlo en perspectiva, eso es más profundo que la altura del monte Everest, pero en dirección contraria.

Pozo Superprofundo de Kola (1)

Lo que se encontró bajo este pozo único en el planeta Tierra

Sin embargo, el verdadero desafío no fue la profundidad, sino las condiciones extremas. A medida que descendían en el pozo, los científicos se encontraron con temperaturas que superaban los 180 grados Celsius, muy por encima de lo que sus modelos habían predicho. Las rocas, lejos de comportarse como estructuras rígidas, se volvían plásticas, casi como si fluyeran lentamente bajo la presión.

El pozo de Kola también rompió certezas científicas. Allí donde se esperaba encontrar capas sólidas y secas, aparecieron fracturas llenas de agua, atrapada desde hacía miles de millones de años. Incluso se hallaron microfósiles, restos de vida primitiva en profundidades donde nadie imaginaba que pudieran existir.

Finalmente, la excavación se detuvo. La tecnología de la época ya no podía soportar el calor, la presión ni la deformación de los materiales. El proyecto fue abandonado en los años noventa, y el pozo sellado. Hoy, en la superficie del pozo, apenas queda una tapa metálica que oculta uno de los mayores esfuerzos científicos de la humanidad.

Entre sus características resalta que