Crean el metal más resistente y duro de todo el planeta Tierra: está en las manos de una sola potencia

Lo que encontraron es extraordinario. CrCoNi no solo resiste deformarse bajo fuerzas intensas, sino que también mantiene una tenacidad superior a cualquier otro metal estudiado hasta ahora. Es decir, no se quiebra fácilmente, ni se deforma, ni se rinde a pesar de las tensiones mecánicas más severas. Esta combinación de dureza y ductilidad (capacidad de estirarse sin romperse) lo convierte en, para muchos expertos, el material más resistente del planeta Tierra.

CrCoNi (1)

Por qué es importante este metal

Este avance no fue casual. forma parte de una familia de materiales conocidos como aleaciones de alta entropía, diseños metálicos complejos que pueden ofrecer lo mejor de varios elementos al mismo tiempo. En el caso de CrCoNi, esa alquimia de metales creó una estructura cristalina extremadamente robusta que repele fracturas, absorbe energía y se mantiene firme donde otros materiales fallan.

Aunque no hay “yacimientos” naturales de CrCoNi porque es un material sintético, su producción hoy está asociada a centros de investigación avanzada en Estados Unidos, donde se elaboran pequeños lotes para pruebas científicas y aplicaciones potenciales. Lugares como Berkeley y Oak Ridge son centros tecnológicos con décadas de historia en ingeniería de materiales, aeronáutica y ciencia experimental. Aquí, físicos, metalúrgicos e ingenieros trabajan con hornos especiales, cámaras de vacío y técnicas de fabricación de vanguardia para crear y estudiar esta aleación.

El descubrimiento de este metal no es solo una curiosidad de laboratorio, podría dar lugar a materiales nuevos para estructuras aeroespaciales, componentes de reactores, vehículos de alta velocidad y tecnologías que requieren extrema resistencia mecánica.