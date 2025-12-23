Inicio Ovación Fútbol Mauro Icardi
Mercado de pases

Bomba en el mercado de pases: Mauro Icardi se acerca a River y podría dejar el Galatasaray

Tras marcar un gol y convertirse en el máximo goleador extranjero de la historia del Galatasaray, Mauro Icardi tuvo contactos con la dirigencia de River.

Por UNO
Icardi coquetea con River.

Tras marcar un gol y convertirse en el máximo goleador extranjero de la historia del Galatasaray, Mauro Icardi está en Buenos Aires y en las últimas horas tuvo contactos con la dirigencia de River.

El delantero tiene ganas de volver a Argentina y estaría dispuesto a rescindir su contrato en Turquía que finaliza a mediados del 2026, pese a que los hinchas lo ovacionaron en el último partido y hasta le dedicaron una bandera con su rostro y la leyenda: "Más que un jugador, parte de nuestra alma".

Autor de 60 goles desde que llegó al club y siempre en boga por sus escándalos mediáticos fuera de la cancha, Icardi sabe que la renovación de su vínculo en Turquía es incierta y a los 32 años ve con buenos ojos la posibilidad de jugar en el fútbol argentino, y nada menos que en River.

El jugador tuvo un primer contacto con el propio Stéfano Di Carlo, presidente millonario, y aunque la operación parece compleja no es imposible y seguramente haya novedades durante los próximos días.

Mauro Icardi, más cerca de River

Icardi gana entre 6 y 7 millones de euros por año, pero está dispuesto a resignar dinero para volver a River y además puede ser el delantero que Marcelo Gallardo necesita para cubrir la salida de Miguel Borja.

No es la primera vez que se relaciona a Icardi con River, pero la actualidad futbolística y familiar del futbolista sumada a la renovación del plantel que está haciendo el club de Núñez pueden hacerlo posible.

