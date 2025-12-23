Bomba en el mercado de pases: Mauro Icardi se acerca a River y podría dejar el Galatasaray

El delantero tiene ganas de volver a Argentina y estaría dispuesto a rescindir su contrato en Turquía que finaliza a mediados del 2026, pese a que los hinchas lo ovacionaron en el último partido y hasta le dedicaron una bandera con su rostro y la leyenda: "Más que un jugador, parte de nuestra alma".

Autor de 60 goles desde que llegó al club y siempre en boga por sus escándalos mediáticos fuera de la cancha, Icardi sabe que la renovación de su vínculo en Turquía es incierta y a los 32 años ve con buenos ojos la posibilidad de jugar en el fútbol argentino, y nada menos que en River.