El error que muchas personas cometen al usar la cinta para correr: puede provocar lesiones

Son muchas las personas que actualmente tienen una cinta para correr o caminar en su casa. Este elemento, que primero se popularizó en los gimnasios y luego se fue haciendo más accesible a la compra, trae grandes beneficios para las articulaciones, a menos que cometas un error muy común.
Sucede que, al realizar este tipo de actividad física, muchas personas tienen un gesto habitual que puede, entre otros problemas, modificar la técnica, reducir la eficacia del ejercicio e incrementar la posibilidad de molestias en la espalda baja.
El error que muchas personas cometen al usar la cinta para correr
Sin entrar en rodeos, un error frecuente entre quienes se inician en su uso es caminar sujetándose a la máquina, en una acción motivada por la búsqueda de seguridad.
El caminar o correr de esta forma al hacer actividad física en la cinta puede ser totalmente contraproducente para la salud y el desempeño físico de quien realice el ejercicio.
Los especialistas en actividad física destacan que caminar o correr sujetado a la cinta acorta la zancada y disminuye la frecuencia de paso. Esto, además de limitar el ejercicio, hace posible la aparición de una serie de problemas.
Por otro lado, el equilibrio del usuario también puede verse afectado por la limitación en el movimiento natural de los brazos. Al mantener las manos fijas, la cintura escapular pierde su capacidad de giro, lo que disminuye la estabilización.
La realización incorrecta de esta actividad física, siempre según los especialistas, puede derivar en descompensaciones, molestias musculares y un aumento en la probabilidad de lesiones.
Cómo usar la cinta para correr de manera correcta
- Postura corporal: mantén la espalda recta, los hombros relajados y la mirada hacia adelante para evitar dolores de cuello y espalda.
- Técnica de carrera: evita mirar tus pies o apoyarte constantemente en los pasamanos, ya que altera tu zancada natural.
- Inicio y fin progresivos: comienza caminando 3-5 minutos y aumenta la velocidad gradualmente. Al finalizar, reduce la velocidad hasta caminar antes de detenerla por completo.
- Inclinación: configura una inclinación del 1% al 1.5% para simular la resistencia del aire al correr en la calle.
- Hidratación y ambiente: mantén un ambiente fresco y ten agua a mano.