El error que muchas personas cometen al usar la cinta para correr: puede provocar lesiones

El caminar o correr de esta forma al hacer actividad física en la cinta puede ser totalmente contraproducente para la salud y el desempeño físico de quien realice el ejercicio.

Los especialistas en actividad física destacan que caminar o correr sujetado a la cinta acorta la zancada y disminuye la frecuencia de paso. Esto, además de limitar el ejercicio, hace posible la aparición de una serie de problemas.

Por otro lado, el equilibrio del usuario también puede verse afectado por la limitación en el movimiento natural de los brazos. Al mantener las manos fijas, la cintura escapular pierde su capacidad de giro, lo que disminuye la estabilización.

error, actividad fisica No debes caminar con las manos en la cinta porque esto puede provocar problemas.

La realización incorrecta de esta actividad física, siempre según los especialistas, puede derivar en descompensaciones, molestias musculares y un aumento en la probabilidad de lesiones.

Cómo usar la cinta para correr de manera correcta