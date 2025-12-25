El mensaje navideño de Chiqui Tapia que escondió un deseo especial rumbo al Mundial 2026

El presidente de la AFA,Claudio Tapia, se muestra muy activo en las redes sociales que utiliza de manera institucional. Así da a conocer las diferentes actividades que lleva a cabo como mandatario del fútbol argentino, mientras establece vínculos necesarios con dirigentes, selecciones y organismos internacionales para fortalecer su gestión.
Chiqui Tapia saludó a Rosario Central en su aniversario
La agenda de saludos por aniversarios del máximo mandatario del fútbol argentino está totalmente completa al punto que el 22 de diciembre saludó al Chacarero al escribir: "La Asociación del Fútbol Argentino saluda a San Martín de Mendoza en un nuevo aniversario de su fundación. ¡Felicidades!".
Es por eso que el 24 hizo lo propio con el Canalla, institución que pudo celebrar su cumpleaños número 136 con el trofeo Campeón de Liga y le escribió: "¡Felices 136 años de historia, Rosario Central! En este día tan especial para la institución, le mando un gran abrazo a Gonzalo Belloso, a Carolina Cristinziano, a la Comisión Directiva y a todo el Pueblo Canalla".
El mensaje navideño de Chiqui Tapia que escondió un deseo rumbo al Mundial
Además, el presidente del fútbol argentino envió un saludo por las fiestas de fin de año donde expresó un mensaje de esperanza: "De corazón, que tengan todos y todas una muy feliz Nochebuena y una muy feliz Navidad".
Que sea en familia, con paz, amor, y, por sobre todas las cosas, mucha salud. Que sea en familia, con paz, amor, y, por sobre todas las cosas, mucha salud.
"Alcemos las copas y brindemos por el deseo que une a todo el pueblo argentino. ¡Felicidades!", concluyó el mensaje de Chiqui Tapia.
Sin embargo, la imagen guarda un mensaje que expresa el deseo de toda una nación ya que se puede ver una Copa del Mundo envuelta en un papel de regalo Albiceleste.
Y si, de cara al Mundial 2026, nos volvimos a ilusionar.