El mensaje navideño de Chiqui Tapia que escondió un deseo especial rumbo al Mundial 2026

Embed #FelizCumple La Asociación del Fútbol Argentino saluda a San Martín de Mendoza (@acsmmza) en un nuevo aniversario de su fundación. ¡Felicidades! pic.twitter.com/y5I2CfL1qG — AFA (@afa) December 22, 2025

Es por eso que el 24 hizo lo propio con el Canalla, institución que pudo celebrar su cumpleaños número 136 con el trofeo Campeón de Liga y le escribió: "¡Felices 136 años de historia, Rosario Central! En este día tan especial para la institución, le mando un gran abrazo a Gonzalo Belloso, a Carolina Cristinziano, a la Comisión Directiva y a todo el Pueblo Canalla".

El mensaje navideño de Chiqui Tapia que escondió un deseo rumbo al Mundial

Además, el presidente del fútbol argentino envió un saludo por las fiestas de fin de año donde expresó un mensaje de esperanza: "De corazón, que tengan todos y todas una muy feliz Nochebuena y una muy feliz Navidad".

Que sea en familia, con paz, amor, y, por sobre todas las cosas, mucha salud.

"Alcemos las copas y brindemos por el deseo que une a todo el pueblo argentino. ¡Felicidades!", concluyó el mensaje de Chiqui Tapia.

Sin embargo, la imagen guarda un mensaje que expresa el deseo de toda una nación ya que se puede ver una Copa del Mundo envuelta en un papel de regalo Albiceleste.

Mensaje de Chiqui Tapia Chiqui Tapia y el deseo de cada argentino: ¡Vamos por la cuarta!

Y si, de cara al Mundial 2026, nos volvimos a ilusionar.