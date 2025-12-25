Inicio Ovación Fútbol Chiqui Tapia
El mensaje navideño de Chiqui Tapia que escondió un deseo especial rumbo al Mundial 2026

Chiqui Tapia publicó en las redes sociales un sentido mensaje donde hizo hincapié en el próximo desafío mundialista que tiene la Selección argentina

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Chiqui Tapia envió un mensaje esperanzador para todos los argentinos.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, se muestra muy activo en las redes sociales que utiliza de manera institucional. Así da a conocer las diferentes actividades que lleva a cabo como mandatario del fútbol argentino, mientras establece vínculos necesarios con dirigentes, selecciones y organismos internacionales para fortalecer su gestión.

Es de esta manera que el mandatario saludó a Rosario Central por el aniversario 136 de su creación y, más tarde, envió un sentido mensaje navideño que esconde un deseo muy especial.

Chiqui Tapia - Di María
Chiqui Tapia junto a &Aacute;ngel Di Mar&iacute;a, &iacute;dolo de Rosario Central.

Chiqui Tapia saludó a Rosario Central en su aniversario

La agenda de saludos por aniversarios del máximo mandatario del fútbol argentino está totalmente completa al punto que el 22 de diciembre saludó al Chacarero al escribir: "La Asociación del Fútbol Argentino saluda a San Martín de Mendoza en un nuevo aniversario de su fundación. ¡Felicidades!".

Es por eso que el 24 hizo lo propio con el Canalla, institución que pudo celebrar su cumpleaños número 136 con el trofeo Campeón de Liga y le escribió: "¡Felices 136 años de historia, Rosario Central! En este día tan especial para la institución, le mando un gran abrazo a Gonzalo Belloso, a Carolina Cristinziano, a la Comisión Directiva y a todo el Pueblo Canalla".

El mensaje navideño de Chiqui Tapia que escondió un deseo rumbo al Mundial

Además, el presidente del fútbol argentino envió un saludo por las fiestas de fin de año donde expresó un mensaje de esperanza: "De corazón, que tengan todos y todas una muy feliz Nochebuena y una muy feliz Navidad".

Que sea en familia, con paz, amor, y, por sobre todas las cosas, mucha salud.

"Alcemos las copas y brindemos por el deseo que une a todo el pueblo argentino. ¡Felicidades!", concluyó el mensaje de Chiqui Tapia.

Sin embargo, la imagen guarda un mensaje que expresa el deseo de toda una nación ya que se puede ver una Copa del Mundo envuelta en un papel de regalo Albiceleste.

Chiqui Tapia y el deseo de cada argentino: &iexcl;Vamos por la cuarta!

Y si, de cara al Mundial 2026, nos volvimos a ilusionar.

