"Hoja santa": la planta que cura 15 problemas de salud con tan solo sus hojas y tallos

hoja santa (1) Piper auritum u hoja santa.

tos y bronquitis

asma

laringitis y dolor de garganta

dolor de estómago y mala digestión

reumatismo

problemas en la piel

afecciones renales

dolor muscular

inflamaciones en general

Además, se le atribuye actividad antibiótica en el tracto digestivo y respiratorio, ayudando a combatir infecciones leves. Las comunidades que la utilizan suelen preparar una infusión con la planta fresca:

Para ello hay que colocar 8–9 gramos de la planta (hojas o tallos tiernos), hervir en 1,5 litros de agua durante 5 minutos, colar y beber 4 vasos al día, de forma pausada. El tratamiento tradicional se realiza entre 10 y 15 días, según necesidad.

infusion de hoja santa No se recomienda consumir por más de 15 días.

Si bien aunque sea natural, la hoja santa no es inocua. Su contenido de safrol y miristicina puede resultar tóxico en exceso, por lo que no se recomienda consumirla por más de 15 días seguidos. Además, se aconseja evitarla o consultar al médico en caso de:

embarazo y lactancia,

enfermedades del hígado o riñones,

niños pequeños,

personas que toman medicamentos anticoagulantes, antibióticos o antiinflamatorios de forma crónica.

El auge de la fitoterapia y el retorno a remedios naturales reavivó el interés por la hoja santa. Su combinación de compuestos aromáticos y antioxidantes la convierte en una planta versátil: se usa en infusiones, cataplasmas y, en gastronomía, como envoltorio y saborizante.

Sin embargo, las plantas medicinales pueden complementar, pero no reemplazar, el tratamiento médico cuando existen enfermedades respiratorias, infecciones fuertes o trastornos crónicos.