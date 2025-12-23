El árbol frutal que crece en maceta, brinda una sombra majestuosa y tolera el calor del verano

En este sentido, la maceta debe tener al menos 40 a 50 litros de capacidad. Además, tendrás que asegurarte de que cuente con un excelente drenaje, ya que el exceso de agua en las raíces es su peor enemigo. En cuanto al tipo de recipiente, es importante evitar aquellos de plástico oscuro y preferir los que son de barro. Así, en verano, las raíces se mantendrán frescas.

En lo que concierne al sustrato que debe tener la maceta, los profesionales sugieren que el ciruelo cuente con un sustrato universal, humus de lombriz y perlita. De esta forma, será ligero y nutritivo. A su vez, esto permitirá que el agua de riego no se estanque y afecte a las raíces, garantizando que la tierra esté siempre húmeda.

ciruelo arbol frutal

Más allá de que la maceta con el árbol frutal esté en una terraza, en un balcón o en el jardín, el ciruelo necesitará, al menos, 6 horas de sol diario. Por ende, deberás escoger un punto estratégico para que el ejemplar reciba la cantidad de luz acorde a sus exigencias.