El árbol frutal que crece en maceta, brinda una sombra majestuosa y tolera el calor del verano

Si sos de las personas a las cuales le agrada pasar el verano bajo la refrescante sombra de una planta, este árbol frutal del que te hablaré a continuación será una excelente alternativa. Se trata de un ejemplar que tolera el calor veraniego y que, además, no exige muchos cuidados de jardinería. ¿Lo mejor? Crece en maceta, por lo que podrás tenerlo en el balcón, la terraza o el jardín.
Mejor que el limonero: el árbol frutal que crece en maceta y tolera el calor del verano
Aunque el limonero o el mandarino son los ejemplares predilectos de este tipo, un árbol frutal como el ciruelo es perfecto para tener en maceta durante esta época. Solo debemos tomar algunas precauciones sobre su especie y el recipiente en el que lo colocaremos. A partir de eso, la especie crecerá prácticamente sola, sin supervisión.
Según explican expertos en jardinería, lo primordial para lograr esto será adquirir en un vivero un ciruelo de variedad enana o que se encuentre injertado sobre un patrón de bajo vigor. Una vez que escogiste el árbol frutal, deberás preocuparte por la maceta: necesita espacio para sus raíces, pero también estabilidad para que el viento no lo tire.
En este sentido, la maceta debe tener al menos 40 a 50 litros de capacidad. Además, tendrás que asegurarte de que cuente con un excelente drenaje, ya que el exceso de agua en las raíces es su peor enemigo. En cuanto al tipo de recipiente, es importante evitar aquellos de plástico oscuro y preferir los que son de barro. Así, en verano, las raíces se mantendrán frescas.
En lo que concierne al sustrato que debe tener la maceta, los profesionales sugieren que el ciruelo cuente con un sustrato universal, humus de lombriz y perlita. De esta forma, será ligero y nutritivo. A su vez, esto permitirá que el agua de riego no se estanque y afecte a las raíces, garantizando que la tierra esté siempre húmeda.
Más allá de que la maceta con el árbol frutal esté en una terraza, en un balcón o en el jardín, el ciruelo necesitará, al menos, 6 horas de sol diario. Por ende, deberás escoger un punto estratégico para que el ejemplar reciba la cantidad de luz acorde a sus exigencias.