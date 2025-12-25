El enorme gesto que tuvo Messi en Rosario antes de la Navidad

El astro del Inter Miami y de la Selección argentina Lionel Messi tuvo un gran gesto en Rosario antes de la Navidad que se hizo viral. Un hincha fue recibido por el capitàn albiceleste.
Lionel Messi tuvo un gran gesto en Rosario antes de la Navidad que se hizo viral
El astro del Inter Miami y de la Selección argentina Lionel Messi tuvo un gran gesto en Rosario antes de la Navidad que se hizo viral. Un hincha fue recibido por el capitàn albiceleste.
Juan Gabriel Vacchiano, de 24 años, vive en la zona sur de Rosario y antes de la Navidad, pudo ver a Lionel Messi, su gran ídolo.
El joven logró cruzar al campeón del mundo y vivió un momento especial que pudo registrar gracias a “un milagro”, según sus propias palabras.
Juan solía ir a la puerta del country Kentucky, en la localidad de Funes, donde Messi suele pasar su tiempo de descanso junto a Antonela Roccuzzo, sus tres hijos y el resto de sus familiares. El jueves pasado estuvo casi diez horas en la puerta, pero no tuvo la suerte de ver al campeón del mundo en Qatar 2022.
El lunes Juan se puso una camiseta del Barcelona y en su moto se fue una vez más hasta el country. Llegó a las 7 de la mañana y se quedó parado enfrente, a una distancia prudente, siguiendo un pedido de los agentes de seguridad privada.
Cerca de las 19.30, apareció el vehículo tan esperado. “Antonela manejaba y en ese momento lo vi a él en el asiento de al lado”, le dijo Juan a TN.
Leo tomó el fibrón que llevaba el fanático y, sobre las camisetas de la Selección Argentina y del Inter Miami, estampó su ansiada firma, un recuerdo inolvidable.
La reacción del hincha se notó al instante: "Na, me puedo llegar a morir", fue lo que expresó, con una emoción interminable, ya que no podía creer lo que estaba viviendo.