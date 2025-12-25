El enorme gesto que tuvo Messi en Rosario antes de la Navidad

Embed - Fede Marcucci on Instagram: "Hoy es uno de esos días difíciles de olvidar y que me hacen sentir orgulloso de la profesión que elegí. Uno en el cual apoyás la cabeza en la almohada contento al saber que diste lo mejor de vos. Con @teleferosario fuimos hasta Funes con la misión de cumplirle el sueño a Juan, un joven de 24 años que tenía la intención de acampar frente a Kentucky hasta lograr ver a Messi. Lo que nunca imaginó él ni nosotros, es que ese sueño iba a estar cumpliéndose ese mismo día, ni bien llegamos. De golpe, apareció una camioneta Jeep negra. Anto manejaba, y a su lado, Leo, el campeón del mundo. La emoción del joven fue de película. Y la reacción de Messi, muy humildemente, para aplaudir. Un momento hermoso por donde se lo mire " View this post on Instagram

Juan solía ir a la puerta del country Kentucky, en la localidad de Funes, donde Messi suele pasar su tiempo de descanso junto a Antonela Roccuzzo, sus tres hijos y el resto de sus familiares. El jueves pasado estuvo casi diez horas en la puerta, pero no tuvo la suerte de ver al campeón del mundo en Qatar 2022.

El encuentro del hincha con Messi

El lunes Juan se puso una camiseta del Barcelona y en su moto se fue una vez más hasta el country. Llegó a las 7 de la mañana y se quedó parado enfrente, a una distancia prudente, siguiendo un pedido de los agentes de seguridad privada.

Cerca de las 19.30, apareció el vehículo tan esperado. “Antonela manejaba y en ese momento lo vi a él en el asiento de al lado”, le dijo Juan a TN.

Leo tomó el fibrón que llevaba el fanático y, sobre las camisetas de la Selección Argentina y del Inter Miami, estampó su ansiada firma, un recuerdo inolvidable.

La reacción del hincha se notó al instante: "Na, me puedo llegar a morir", fue lo que expresó, con una emoción interminable, ya que no podía creer lo que estaba viviendo.