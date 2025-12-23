Cómo fue el accidente de María Sol Messi en Miami: fracturas y quemaduras en su cuerpo

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y toda la familia Messi, que ha optado por no ventilar mucha información sobre el accidente, vivió momentos de mucha angustia por la dura noticia en los últimos días, con la descompensación y el posterior accidente que sufrió María Sol, hermana menor del “10”.

María Sol Messi: cómo fue el accidente en Miami

Si bien no hay mucha información al respecto, se supo que el accidente que protagonizó María Sol Messi sucedió mientras manejaba por las calles de Miami, dejándole como consecuencias la fractura de dos vértebras, una fractura en el talón, una quemadura grave y un golpe en la muñeca, aunque no puso su vida en peligro.

Todo sucedió cuando estaba frente al volante y se descompensó. A raíz del cuadro, se estrelló con su camioneta contra una pared, comprometiendo su salud y causando mucha preocupación en su entorno.

La familia Messi se mantiene cauta tras el accidente

Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi y María Sol Messi, sostuvo que su hija “se encuentra bien y ya está en Argentina”.

Llamó la atención cómo la mamá de los Messi se vio sorprendida por cómo se filtró la noticia del accidente, puesto que su hija siempre mantuvo un perfil bajo y se había cuidado mucho la información en el entorno familiar.

Casamiento postergado tras el accidente de María Sol Messi

El casamiento de María Sol Messi con el entrenador de las inferiores del Inter Miami Julián Arellano, fue postergado de manera inmediata. El mismo iba a tener lugar en Rosario el 3 de enero y estaba ideado como un evento muy íntimo y familiar, contando con la presencia del campeón del mundo, aunque fue pospuesto por obvias razones.