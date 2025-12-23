Inicio Sociedad Navidad
Así funcionará el comercio en Mendoza durante Navidad y Año Nuevo

El Centro de Empleados de Comercio de Mendoza informó que el 24 y 31 de diciembre habrá cierre a las 14 y no se trabajará el 25 de diciembre ni el 1 de enero

El CEC avisó cómo funcionará el comercio en Mendoza durante las fiestas de fin de año.

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) Mendoza comunicó que, como en años anteriores, alcanzó un nuevo acuerdo para organizar el funcionamiento de los comercios durante las Fiestas y facilitar que trabajadores y trabajadoras del sector puedan pasar Navidad y Año Nuevo en familia.

Según la información difundida por el sindicato, los días 24 y 31 de diciembre de 2025 el horario de cierre del comercio será a las 14.

Además, el CEC señaló que tanto el 25 de diciembre de 2025 como el 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial.

El comercio de Mendoza funcionar&aacute; durante las Fiestas, pero con horarios modificados. Imagen ilustrativa.

Los servicios y las Fiestas de fin de año en Mendoza

Por otra parte, debido a las Fiestas de fin de año algunos servicios en Mendoza se verán afectados.

La Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA) advirtió sobre el corte nocturno del servicio el 24 y el 31 de diciembre.

Esos días se venderá combustible hasta las 22. Luego, sólo habrá guardias para emergencias. El 25 y el 1 se reiniciará la actividad a partir de las 6 de la mañana.

En el caso de los colectivos, el 24 y 31 de diciembre se circulará con frecuencias de día hábil, aproximadamente hasta las 21.30. El 25 de diciembre y el 1 de enero habrá frecuencias de día feriado.

