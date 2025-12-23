Así funcionará el comercio en Mendoza durante Navidad y Año Nuevo

p3-football El comercio de Mendoza funcionará durante las Fiestas, pero con horarios modificados. Imagen ilustrativa.

Los servicios y las Fiestas de fin de año en Mendoza

Por otra parte, debido a las Fiestas de fin de año algunos servicios en Mendoza se verán afectados.

La Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA) advirtió sobre el corte nocturno del servicio el 24 y el 31 de diciembre.

Esos días se venderá combustible hasta las 22. Luego, sólo habrá guardias para emergencias. El 25 y el 1 se reiniciará la actividad a partir de las 6 de la mañana.

En el caso de los colectivos, el 24 y 31 de diciembre se circulará con frecuencias de día hábil, aproximadamente hasta las 21.30. El 25 de diciembre y el 1 de enero habrá frecuencias de día feriado.