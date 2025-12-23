Así funcionará el comercio en Mendoza durante Navidad y Año Nuevo

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) Mendoza comunicó que, como en años anteriores, alcanzó un nuevo acuerdo para organizar el funcionamiento de los comercios durante las Fiestas y facilitar que trabajadores y trabajadoras del sector puedan pasar Navidad y Año Nuevo en familia.
Según la información difundida por el sindicato, los días 24 y 31 de diciembre de 2025 el horario de cierre del comercio será a las 14.
Además, el CEC señaló que tanto el 25 de diciembre de 2025 como el 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial.
Los servicios y las Fiestas de fin de año en Mendoza
Por otra parte, debido a las Fiestas de fin de año algunos servicios en Mendoza se verán afectados.
La Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA) advirtió sobre el corte nocturno del servicio el 24 y el 31 de diciembre.
Esos días se venderá combustible hasta las 22. Luego, sólo habrá guardias para emergencias. El 25 y el 1 se reiniciará la actividad a partir de las 6 de la mañana.
En el caso de los colectivos, el 24 y 31 de diciembre se circulará con frecuencias de día hábil, aproximadamente hasta las 21.30. El 25 de diciembre y el 1 de enero habrá frecuencias de día feriado.