Los empleados de comercio cierran el año con un nuevo aumento salarial escalonado a marzo

Sueldos Empleados cajeros.jpg Los empleados de comercio que trabajan en los súpermercados tendrán un bono de fin de año.

Continuidad de la suma previamente acordada

Paralelamente, las partes acordaron mantener vigente otra suma no remunerativa que ya venía siendo percibida por los trabajadores. Se trata de un monto de 40.000 pesos que había sido pactado a mediados del presente año.

Con esta medida, los empleados del sector recibirán en total 100.000 pesos mensuales en concepto de extras no remunerativos durante los próximos cuatro meses. Esta combinación de ambas sumas representa un alivio importante para afrontar las fiestas de fin de año y el inicio del 2026, destacaron las partes.

Vigencia y cláusula de revisión

El acuerdo abarca un período de diez meses, extendiéndose desde julio del año en curso hasta finales de abril de 2026. El cronograma incluye una cláusula de revisión programada para el mes de marzo.

En esa instancia, las organizaciones firmantes volverán a reunirse para analizar el contexto económico. El objetivo será evaluar posibles ajustes necesarios según las variaciones que pudieran registrarse en los indicadores económicos durante ese período.

Hay que destacar que los términos del convenio no resultan de aplicación obligatoria para los acuerdos salariales que puedan firmarse específicamente en la ciudad de Río Grande, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego.

No obstante, una vez que el documento sea homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, las sumas establecidas constituirán el piso mínimo convencional para el sector a nivel nacional.

Impacto en los sueldos de diciembre

Durante diciembre, quienes se desempeñan bajo el Convenio Colectivo 130/75 percibirán escalas salariales que varían según el sector y la categoría laboral. Las liquidaciones incluyen un incremento del 1% aplicado al sueldo básico, junto a una asignación adicional de $60.000 que no se adiciona al salario remunerativo.

Por ejemplo, en el segmento de Maestranza, los salarios van desde 1.095.795 pesos en la Categoría A hasta 1.109.560 pesos en la Categoría C. En el caso de los Administrativos, el rango se extiende desde 1.107.268 pesos hasta 1.158.519 pesos, dependiendo de la categoría.

Los Vendedores también presentan diferencias según su clasificación, con haberes que oscilan entre 1.111.091 pesos y 1.158.519 pesos.

Bono especial para supermercados

Adicionalmente, los empleados de las principales cadenas de supermercados del país recibirán un beneficio extraordinario. Se trata de un bono de 170.000 pesos que será abonado en diciembre de 2025.

Este monto surgió de negociaciones directas entre las cadenas y los representantes sindicales.