Último ranking FIFA del año: en qué puesto cerró la Selección argentina el 2025

La FIFA publicó el último ranking de selecciones de fútbol masculino del 2025. En la antasala del Mundial 2026, el ente madre del fútbol global dio a conocer qué combinados permanecen en la elite y quiénes decayeron en el escalafón de ponderados.
La FIFA publicó el último ranking de selecciones de fútbol masculino del 2025. En la antasala del Mundial 2026, el ente madre del fútbol global dio a conocer qué combinados permanecen en la elite y quiénes decayeron en el escalafón de ponderados.
La Selección argentina de Lionel Scaloni llega al año mundialista en un gran momento. Terminó primera en las Eliminatorias sudamericanas y los integrantes habituales de la era Scaloni marcan un buen presente en sus ligas. En caso de asistir, Lionel Messi - junto a Rodrigo De Paul- levantaron el trofeo de la MLS Cup luego de vencer a Vancouver Whitecaps; el Dibu Martínez pelea con el Aston Villa los primeros puestos de la Premier League; Enzo Fernández, Cuti Romero y Alexis Mc Allister son titulares indiscutidos en sus respectivos equipos de la liga inglesa (Enzo y Cuti además son capitanes del Chelsea y Tottenham respectivamente). Si bien existen matices como la lesión de Nicolás González en el Atlético de Madrid, en general los dirigidos por Lionel Scaloni caminan hacia el Mundial 2026 en un óptimo estado.
La Selección argentina culminó el 2025 en el segundo lugar del ranking FIFA, solo superada por España. La Albiceleste cayó a ese segundo escalafón del ranking en septiembre de este año, luego de 29 meses de liderazgo post consagración en el Mundial Qatar 2022.
Luego de la caída ante Ecuador en septiembre de este año, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cedió ese primer puesto del ranking y cay+o, en aquel entonces, por debajo de España y Francia. Hoy, la Selección argentina está por encima del elenco galo y cierra el 2025 en el segundo puesto.
La Albiceleste tendrá una arduo camino por delante cuando comience el 2026. En marzo no solo que tendrá que asumir un amistoso internacional en la primera ventada de la FIFA (se estima que juegue con Senegal) sino que también tendrá que disputar la Finalissima ante España el 27 de marzo en Lusail. Entre el 1 al 9 de junio está programada por el ente madre del fútbol mundial una nueva ventana de amistosos, a dos días del inicio de la Copa del Mundo 2026.
Luego la Selección argentina debutará ante Argelia, en Kansas City Stadium, el 16 de junio del 2026 buscando repetir la gesta histórica de Qatar donde el combinado nacional trajo la tercera estrella a nuestro país tras vencer a Francia en una de las mejores finales de mundiales de todos los tiempos.