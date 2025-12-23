Último ranking FIFA del año: en qué puesto cerró la Selección argentina el 2025

Luego de la caída ante Ecuador en septiembre de este año, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cedió ese primer puesto del ranking y cay+o, en aquel entonces, por debajo de España y Francia. Hoy, la Selección argentina está por encima del elenco galo y cierra el 2025 en el segundo puesto.

La Albiceleste tendrá una arduo camino por delante cuando comience el 2026. En marzo no solo que tendrá que asumir un amistoso internacional en la primera ventada de la FIFA (se estima que juegue con Senegal) sino que también tendrá que disputar la Finalissima ante España el 27 de marzo en Lusail. Entre el 1 al 9 de junio está programada por el ente madre del fútbol mundial una nueva ventana de amistosos, a dos días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Luego la Selección argentina debutará ante Argelia, en Kansas City Stadium, el 16 de junio del 2026 buscando repetir la gesta histórica de Qatar donde el combinado nacional trajo la tercera estrella a nuestro país tras vencer a Francia en una de las mejores finales de mundiales de todos los tiempos.

