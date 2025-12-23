Inicio Ovación Fútbol FIFA
fifa

Último ranking FIFA del año: en qué puesto cerró la Selección argentina el 2025

La FIFA realizó el último ordenamiento de selecciones del 2025. En qué puesto quedó la Selección argentina de Lionel Scaloni

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
La Selección argentina se prepara para un áspero 2026 con el Mundial como objetivo a repetir. 

La Selección argentina se prepara para un áspero 2026 con el Mundial como objetivo a repetir. 

La FIFA publicó el último ranking de selecciones de fútbol masculino del 2025. En la antasala del Mundial 2026, el ente madre del fútbol global dio a conocer qué combinados permanecen en la elite y quiénes decayeron en el escalafón de ponderados.

La Selección argentina de Lionel Scaloni llega al año mundialista en un gran momento. Terminó primera en las Eliminatorias sudamericanas y los integrantes habituales de la era Scaloni marcan un buen presente en sus ligas. En caso de asistir, Lionel Messi - junto a Rodrigo De Paul- levantaron el trofeo de la MLS Cup luego de vencer a Vancouver Whitecaps; el Dibu Martínez pelea con el Aston Villa los primeros puestos de la Premier League; Enzo Fernández, Cuti Romero y Alexis Mc Allister son titulares indiscutidos en sus respectivos equipos de la liga inglesa (Enzo y Cuti además son capitanes del Chelsea y Tottenham respectivamente). Si bien existen matices como la lesión de Nicolás González en el Atlético de Madrid, en general los dirigidos por Lionel Scaloni caminan hacia el Mundial 2026 en un óptimo estado.

En qué puesto quedó la Selección argentina en el último ranking que publicó la FIFA del 2025

La Selección argentina culminó el 2025 en el segundo lugar del ranking FIFA, solo superada por España. La Albiceleste cayó a ese segundo escalafón del ranking en septiembre de este año, luego de 29 meses de liderazgo post consagración en el Mundial Qatar 2022.

Luego de la caída ante Ecuador en septiembre de este año, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cedió ese primer puesto del ranking y cay+o, en aquel entonces, por debajo de España y Francia. Hoy, la Selección argentina está por encima del elenco galo y cierra el 2025 en el segundo puesto.

seleccion argentina ranking fifa
La Selecci&oacute;n argentina cerr&oacute; el 2025 en el segundo puesto del ranking de la FIFA de selecciones.

La Selección argentina cerró el 2025 en el segundo puesto del ranking de la FIFA de selecciones.

La Albiceleste tendrá una arduo camino por delante cuando comience el 2026. En marzo no solo que tendrá que asumir un amistoso internacional en la primera ventada de la FIFA (se estima que juegue con Senegal) sino que también tendrá que disputar la Finalissima ante España el 27 de marzo en Lusail. Entre el 1 al 9 de junio está programada por el ente madre del fútbol mundial una nueva ventana de amistosos, a dos días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Luego la Selección argentina debutará ante Argelia, en Kansas City Stadium, el 16 de junio del 2026 buscando repetir la gesta histórica de Qatar donde el combinado nacional trajo la tercera estrella a nuestro país tras vencer a Francia en una de las mejores finales de mundiales de todos los tiempos.

Las primeros 50 selecciones del Ranking FIFA

  1. España
  2. Argentina
  3. Francia
  4. Inglaterra
  5. Brasil
  6. Portugal
  7. Países Bajos
  8. Bélgica
  9. Alemania
  10. Croacia
  11. Marruecos
  12. Italia
  13. Colombia
  14. Estados Unidos
  15. México
  16. Uruguay
  17. Suiza
  18. Japón
  19. Senegal
  20. Irán
  21. Dinamarca
  22. Corea del Sur
  23. Ecuador
  24. Austria
  25. Turquía
  26. Australia
  27. Canadá
  28. Ucrania
  29. Noruega
  30. Panamá
  31. Polonia
  32. Gales
  33. Rusia
  34. Egipto
  35. Argelia
  36. Escocia
  37. Serbia
  38. Nigeria
  39. Paraguay
  40. Túnez
  41. Hungría
  42. Costa de Marfil
  43. Suecia
  44. República Checa
  45. Eslovaquia
  46. Grecia
  47. Rumanía
  48. Venezuela
  49. Costa Rica
  50. Uzbekistán

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas