Franco Colapinto se encuentra en Argentina para pasar las fiestas de fin de año junto a sus seres queridos luego de haber quedado como piloto titular de Alpine de cara a la próxima temporada. Y aunque se trata de un confeso hincha deBoca Juniors ahora eligió los colores de River Plate para enviar un mensaje de fin de año.
El piloto argentino no pierde la oportunidad de manifestar su amor por el Xeneize al punto que reveló que tendrá un festejo alusivo al equipo Azul y Oro cuando logre su primer podio, pero en esta vez eligió el rojo con el blanco.
Franco Colapinto cambió la camiseta de Boca por los colores de River para despedir el año
De regreso en Pilar, ciudad donde nació hace 22 años, Colapinto aprovechó para entrenar en el Club Atlético Pilar donde compartió con los presentes de una rutina física en el gimnasio.
En un ambiente distendido y con el humor que lo caracteriza expresó: ¿Cómo anda la gente? Acá estamos entrenando en La Palmera un poquito antes de las fiestas para bajar todo lo que voy a comer".
Además, aprovechó para desear un deseo de fin de año a través del video compartido por la cuenta del Club Atlético Pilar: "Felices fiestas a todos y ¡aguante el Rancho, papá!". El club actualmente disputa el Torneo Promocional Amateur (categoría previa a la Primera C).
El club acompañó el video con el siguiente mensaje: "Colapinto en casa. Franco, pasó por nuestro gimnasio como todos los años. Les desea una felices fiestas a toda la comunidad, y por supuesto... ¡Aguante el Rancho!".
Y cerró: "Gracias Franco Colapinto por visitarnos, Atlético siempre será tu casa".
El mensaje de Franco Colapinto a su entrenador personal
Durante el 2025 Franco Colapinto trabajó con su personal trainer Miguel Ángel Presencia Leal, quien compartió un cálido mensaje en las redes sociales: "2025. Primera temporada de F1 completada. Aprendizaje constante, máxima exigencia y momentos que no se van a olvidar nunca. Crecimiento profesional y personal. Una experiencia inolvidable y única".
Además, le agradeció al piloto argentino por la labor realizada: "Gracias, Franco Colapinto, por la confianza y por darme la oportunidad de compartir este proceso juntos en un momento tan importante de tu carrera deportiva, donde el reto es enorme".
"Que esta aventura sea contigo la hace aún más especial, después de haber trabajado y convivido durante años anteriores en categorías inferiores", continuó el entrenador personal.
¡Vamos a seguir dando el máximo. A por todo! ¡Vamos a seguir dando el máximo. A por todo!
Para finalizar, Miguel Ángel Presencia Leal agradeció el trabajo en conjunto "Este camino no sería posible sin el trabajo diario de este gran equipo". Ante esto, Colapinto le comentó: "Sos el uno Miguelet te quiero!!! Gracias por todo este año!!! Vamos por un 2026 top".