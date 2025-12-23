Paso a paso: el truco para coser toallas desmaquillantes reutilizables y ecológicas

Un truco de costura es una especie de solución casera y artesanal para arreglar la ropa que se rompe, diseñar prendas nuevas y aprovechar pequeños retazos.
Hoy te comparto un truco DIY de costura para confeccionar toallas de tela para retirar el maquillaje. Una pieza sencilla, ecológica y reutilizable.
Con un truco: cómo coser toallas artesanales para retirar el maquillaje
Para este DIY o truco de costura en casa, puedes utilizar retazos de tela pequeños que tenías guardados y no sabías si servían para algo. Lo mejor es confeccionar varias toallas para el maquillaje, para las diferentes zonas de la cara. A continuación te dejo el video tutorial para que puedas seguir mejor este DIY de hilos.
- Para comenzar con este truco, marca círculos sobre la tela para dar forma a las toallas de maquillaje. Puedes usar un rollo de cinta o una taza.
- Coloca la tela de toalla en la mesa de trabajo, por encima coloca guata y las piezas de tela estampada que cortaste anteriormente. La idea es unir las tres telas, dejando la guata en el medio para que quede acolchonada.
- Cose las tres piezas de tela realizando un surfilado y una costura recta. En el video del truco puedes verlo mucho mejor.
6 consejos para sacarse el maquillaje
Es importante limpiar la piel completamente antes de acostarte a dormir. Nunca hay que acostarse con el maquillaje puesto, ni las impurezas del día y la calle.
Para retirar el maquillaje, puedes seguir algunos consejos y por supuesto aprovechar este truco ecológico y la toalla para desmaquillar hecha con tus propias manos.
- Prepara tu toalla artesanal o el algodón que utilices para limpiar el maquillaje. Humedece la toalla en alguna crema o agua micelar desmaquillante. Lo ideal es dejar el producto unos minutos actuando sobre la piel para que ablande todo el maquillaje.
- Empieza por los ojos y las pestañas. Esta zona se limpia con los ojos cerrados y realizando movimientos suaves para no dañar las pestañas ni irritar los ojos.
- Para limpiar el maquillaje de los labios se recomienda usar una leche de limpieza para remover los labiales de larga duración.
- Realiza una limpieza de toda la cara para retirar la base de maquillaje, los polvos y los iluminadores. Realiza masajes suaves y circulares con la toalla que realizaste en el DIY.
- Finalmente, realiza un lavado completo de rostro con un jabón adecuado y agua fría.
- No te olvides de lavar bien la toalla luego de cada uso, secara al aire libre y nunca la guardes húmeda, esto podría generar hongos.