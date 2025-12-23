Inicio Sociedad truco
Paso a paso: el truco para coser toallas desmaquillantes reutilizables y ecológicas

Con un truco de costura en casa o DIY de hilos, puedes diseñar tus propias toallas para limpiar el maquillaje

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Las toallas de tela para el maquillaje son mucho más ecológicas que los paños de algodón. 

Un truco de costura es una especie de solución casera y artesanal para arreglar la ropa que se rompe, diseñar prendas nuevas y aprovechar pequeños retazos.

Hoy te comparto un truco DIY de costura para confeccionar toallas de tela para retirar el maquillaje. Una pieza sencilla, ecológica y reutilizable.

toallas
Para este truco puedes usar peque&ntilde;os retazos de tela de toalla y aprovecharlos.&nbsp;

Con un truco: cómo coser toallas artesanales para retirar el maquillaje

Para este DIY o truco de costura en casa, puedes utilizar retazos de tela pequeños que tenías guardados y no sabías si servían para algo. Lo mejor es confeccionar varias toallas para el maquillaje, para las diferentes zonas de la cara. A continuación te dejo el video tutorial para que puedas seguir mejor este DIY de hilos.

  1. Para comenzar con este truco, marca círculos sobre la tela para dar forma a las toallas de maquillaje. Puedes usar un rollo de cinta o una taza.
  2. Coloca la tela de toalla en la mesa de trabajo, por encima coloca guata y las piezas de tela estampada que cortaste anteriormente. La idea es unir las tres telas, dejando la guata en el medio para que quede acolchonada.
  3. Cose las tres piezas de tela realizando un surfilado y una costura recta. En el video del truco puedes verlo mucho mejor.
Embed - Cómo Hacer Toallitas Desmaquillantes Reutilizables con Retazos de Tela | Costura Fácil y Rápida

6 consejos para sacarse el maquillaje

Es importante limpiar la piel completamente antes de acostarte a dormir. Nunca hay que acostarse con el maquillaje puesto, ni las impurezas del día y la calle.

Para retirar el maquillaje, puedes seguir algunos consejos y por supuesto aprovechar este truco ecológico y la toalla para desmaquillar hecha con tus propias manos.

desmaquillarse
Para cuidar y mantener la piel sana, lo mejor es retirar el maquillaje todas las noches y realizar una limpieza profunda.&nbsp;

  1. Prepara tu toalla artesanal o el algodón que utilices para limpiar el maquillaje. Humedece la toalla en alguna crema o agua micelar desmaquillante. Lo ideal es dejar el producto unos minutos actuando sobre la piel para que ablande todo el maquillaje.
  2. Empieza por los ojos y las pestañas. Esta zona se limpia con los ojos cerrados y realizando movimientos suaves para no dañar las pestañas ni irritar los ojos.
  3. Para limpiar el maquillaje de los labios se recomienda usar una leche de limpieza para remover los labiales de larga duración.
  4. Realiza una limpieza de toda la cara para retirar la base de maquillaje, los polvos y los iluminadores. Realiza masajes suaves y circulares con la toalla que realizaste en el DIY.
  5. Finalmente, realiza un lavado completo de rostro con un jabón adecuado y agua fría.
  6. No te olvides de lavar bien la toalla luego de cada uso, secara al aire libre y nunca la guardes húmeda, esto podría generar hongos.

