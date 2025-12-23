Paso a paso: el truco para coser toallas desmaquillantes reutilizables y ecológicas

Hoy te comparto un truco DIY de costura para confeccionar toallas de tela para retirar el maquillaje. Una pieza sencilla, ecológica y reutilizable.

toallas Para este truco puedes usar pequeños retazos de tela de toalla y aprovecharlos.

Con un truco: cómo coser toallas artesanales para retirar el maquillaje

Para este DIY o truco de costura en casa, puedes utilizar retazos de tela pequeños que tenías guardados y no sabías si servían para algo. Lo mejor es confeccionar varias toallas para el maquillaje, para las diferentes zonas de la cara. A continuación te dejo el video tutorial para que puedas seguir mejor este DIY de hilos.