Matías Rossi se consagró campeón del TC2000 por sexta vez

Terminó un año atípico de reinvención para el TC2000 con un balance positivo para las autoridades.



Matías Rossi sufrió hasta el final, peeo se coronó campeón de la temporada 2026.pic.twitter.com/CqUGyZIKFe — Cristian Brossy (@CristianHB77) December 21, 2025

Matías Rossi logró su sexto título en el TC2000

Con el puntaje otorgado al acceder al podio, alcanzó para superar a su principal rival, Stang, que sufrió la rotura del neumático delantero izquierdo cuando lideraba la competencia.

Con este logro, Toyota se convirtió en la primera marca campeona desde la incorporación de los modelos SUV al reglamento técnico. Para Rossi también significó un hito personal, ya que es el primer piloto en consagrarse con este tipo de vehículo, al mando de una Toyota Corolla Cross del equipo Toyota Gazoo Racing.

La consagración representó el quinto campeonato de Toyota en la historia del TC2000. El primero llegó en 2002 con Norberto Fontana, mientras que los restantes fueron con Rossi en 2011, 2013, 2020 y ahora en 2025.

Este nuevo título le permitió a la marca japonesa cortar con el dominio de los últimos tres campeonatos obtenidos por Leonel Pernía junto a la estructura de Marcelo Ambrogio.

Rossi cerró la temporada con dos victorias, cinco podios y tres pole positions, acumulando 193 puntos.

Con esta sexta corona, Rossi quedó a solo un título del récord histórico de Juan María Traverso, máximo campeón del TC2000, y reafirmó su vigencia como una de las grandes figuras de la categoría en una temporada que también marcó un punto de inflexión técnico con el desembarco definitivo de los SUV.