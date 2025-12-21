Inicio Ovación Automovilismo TC 2000
Matías Rossi se consagró campeón del TC2000 por sexta vez

En la última carrera del año, disputada en Junín, Buenos Aires, Matías Rossi consiguió con Toyota su sexta corona en el TC2000 y quedó a una del Flaco Traverso

Raúl Adriazola
Matías Rossi, campeón 2025 del TC2000 tras hacer podio en Junín, Buenos Aires.

El piloto de Del Viso Matías Rossi, con Toyota, finalizó en el tercer puesto en la Final de la 12ª y última fecha del año y cerró la temporada 2025 del TC2000 con una consagración histórica en Junín al lograr su sexta corona personal, la primera en la era de los SUV, y la quinta de la marca japonesa en la categoría.

En una dura lucha con su coequiper Emiliano Stang, el campeonato se definió en la última fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000, disputada en el autódromo Eusebio Marcilla, en donde Rossi aseguró el título tras finalizar tercero en la Final.

El Misil Matías Rossi se coronó por sexta vez en el TC2000 y quedó a uno del récord de Juan María Traverso.

La carrera fue ganada por Gabriel Ponce de León (Toyota), con un tiempo de 37 minutos 35 segundos y 832 milésimas (37' 35'' 832/1000). Lo escoltó Franco Vivian (Chevrolet, a +1'' 001/1000) y tercero fue El Misil Rossi (+3'' 785/1000).

Matías Rossi logró su sexto título en el TC2000

Con el puntaje otorgado al acceder al podio, alcanzó para superar a su principal rival, Stang, que sufrió la rotura del neumático delantero izquierdo cuando lideraba la competencia.

Con este logro, Toyota se convirtió en la primera marca campeona desde la incorporación de los modelos SUV al reglamento técnico. Para Rossi también significó un hito personal, ya que es el primer piloto en consagrarse con este tipo de vehículo, al mando de una Toyota Corolla Cross del equipo Toyota Gazoo Racing.

La consagración representó el quinto campeonato de Toyota en la historia del TC2000. El primero llegó en 2002 con Norberto Fontana, mientras que los restantes fueron con Rossi en 2011, 2013, 2020 y ahora en 2025.

Este nuevo título le permitió a la marca japonesa cortar con el dominio de los últimos tres campeonatos obtenidos por Leonel Pernía junto a la estructura de Marcelo Ambrogio.

Rossi cerró la temporada con dos victorias, cinco podios y tres pole positions, acumulando 193 puntos.

Con esta sexta corona, Rossi quedó a solo un título del récord histórico de Juan María Traverso, máximo campeón del TC2000, y reafirmó su vigencia como una de las grandes figuras de la categoría en una temporada que también marcó un punto de inflexión técnico con el desembarco definitivo de los SUV.

